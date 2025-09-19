Entre lágrimas la venezolana Joaquina celebra sus cuatro nominaciones en los Latin Grammy

La joven venezolana Joaquina volvió hacer historia en los Latin Grammy, luego de su victoria como "Mejor Nuevo Artista" en el 2023, la artista en esta ocasión ha sido nominada en cuatro categorías por su álbum debut "Al romper la burbuja".

Las nominaciones incluyen ‘Álbum del Año’, lo que la convierte en la artista más joven en la historia de los premios en ser considerada en esta prestigiosa categoría con un primer trabajo.

El álbum también ha sido reconocido en las categorías ‘Mejor Álbum Pop Contemporáneo’, ‘Mejor Canción Pop/Rock’ por su tema “No llames lo mío nuestro”, y ‘Mejor Canción Cantautor’ por “Aeropuerto”. La impresionante inclusión de Joaquina en la categoría de ‘Álbum del Año’ la coloca junto a superestrellas como Bad Bunny y Gloria Estefan, una clara señal de su impacto en la industria musical.

La artista expresó su asombro ante el reconocimiento, “Todavía no salgo de mi asombro… no puedo creer que el primer álbum que escribí en mi cuarto como una carta para mí misma… esté nominado a ‘Álbum del año’”. Sus palabras reflejan la emoción de ver cómo un proyecto tan personal ha resonado a un nivel tan alto.

Este logro es la culminación de un brillante 2025 para Joaquina. Su álbum ha recibido elogios de la crítica y fue incluido en listas de “Lo mejor de 2025” de medios como Billboard y Rolling Stone Español. Además, se anunció que será la artista solista más joven en participar en las ediciones de 2026 de LOLLAPALOOZA en Argentina y Chile.

Joaquina continúa demostrando su versatilidad al trabajar como co-coach en “La Voz” en España y al unirse a Sebastián Yatra como telonera en sus próximos conciertos. Su talento y dedicación la consolidan como un fenómeno musical que no se detiene.

Lee también: Estos son los nominados a los Premios Grammy 2025

Noticia al Día/Información de El Informador