Estos fueron los ganadores de los Premios Óscar 2025

“Anora”, la comedia dramática del director Sean Baker, fue la gran ganadora de la noche en la 97.ª edición de los Premios de la Academia al llevarse cinco galardones, incluyendo mejor película y mejor actriz para la estrella Mikey Madison.

La ceremonia de los Óscar, presentada por primera vez por Conan O’Brien, puso fin a una temporada de premios ensombrecida por los incendios forestales de Los Ángeles de enero que devastaron la ciudad y afectaron a muchos miembros de la industria.

El espectáculo comenzó con un paquete especial de fragmentos de películas que rindieron homenaje a la ciudad y terminó con “We Love LA”.

La producción de Netflix “Emilia Pérez” encabezó la lista con 13 nominaciones. “Wicked”, ambientada en Australia, y “The Brutalist”, protagonizada por Adrien Brody como un sobreviviente del Holocausto y arquitecto, tenían 10 nominaciones cada una.

“The Brutalist” terminó la noche con tres premios, incluido el de mejor actor para Adrien Brody. “Wicked” logró dos galardones: mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario.

A continuación la lista completa de los ganadores:

Mejor película – Anora -Ganadora

Mejor actor en un papel principal Adrien Brody, “The Brutalist” – Ganador

Mejor actriz en un papel principal – Mikey Madison, “Anora” – Ganadora

Mejor actor de reparto – Kieran Culkin, “A real pain” – Ganador

Mejor actriz de reparto – Zoe Saldaña, “Emilia Pérez” – Ganadora

Mejor director – Sean Baker, “Anora” – Ganador

Mejor fotografía – “The Brutalist" – Ganadora

Mejor largometraje internacional – “I’m Still Here” – Ganadora

Mejor guion adaptado – “Conclave” – Ganadora

Mejor guion original – “Anora” – Ganadora

Mejor cortometraje de acción real – “I’m Not a Robot” Ganador

Mejor cortometraje de animación – “In the Shadow of the Cypress” – Ganador

Mejor largometraje de animación – “Flow” – Ganador

Mejor cortometraje documental – “The Only Girl in the Orchestra” – Ganador

Mejor largometraje documental – “No Other Land” – Ganador

Mejor canción original – “El Mal,” from “Emilia Pérez” Ganadora

Mejor banda sonora original – “The Brutalist” – Ganadora

El mejor maquillaje y peluquería – “The Substance” – Ganadora

Mejor diseño de vestuario – “Wicked” – Ganadora

Mejor edición – “Anora” Ganadora

Mejor sonido – “Dune: Part Two” – Ganadora

Mejor diseño de producción – “Wicked” – Ganadora

Los mejores efectos visuales – “Dune: Part Two” – Ganadora

Noticia al Día con información de CNN