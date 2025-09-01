Lunes 01 de septiembre de 2025
Entretenimiento

Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025

El festival de Cine de Venecia como cada año une a grandes figuras y directores del cine para exhibir sus trabajos ante la crítica.

Por Pasante1

Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025
Imagen: Festival de Cine de Venecia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El festival de Cine de Venecia inició el pasado 27 de agosto y como cada año empieza a juntar a grandes figuras y directores del cine, para exhibir sus trabajos ante la crítica.

Uno de los largometrajes más populares fue Bugonia de Yorgos Lanthiamos, una de las más esperadas del festival junto a El mago del Kremlin de Olivier Assayas, basado en el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Frankenstein de Guillermo del Toro también fue muy aclamada dentro del festival y fue una de las aprobadas durante su exhibición.

Pese a que en este tipo de competencias la reacción del público es sustancial, no determina la decisión del jurado.

Además, las venezolanas Mariana Rondón y Marité Ugas desplegaran con la película Aun es de Noche en Caracas en la sección Venecia Spolight, aunque no es parte de la selección para competir.

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante)

Con información de Unión Radio

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025

Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025

Imane Khelif recurre ante el TAS por la política de verificación de sexo impuesta por World Boxing

Imane Khelif recurre ante el TAS por la política de verificación de sexo impuesta por World Boxing

Nutrientes como el magnesio, el selenio, el zinc bajan el riesgo del cáncer de mama

Nutrientes como el magnesio, el selenio, el zinc bajan el riesgo del cáncer de mama

¡La arepa es nuestra! Venezuela le gana a Colombia en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

¡La arepa es nuestra! Venezuela le gana a Colombia en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

Kervin “Tuti” Andrade ficha por el Maccabi Tel Aviv de Israel

Kervin “Tuti” Andrade ficha por el Maccabi Tel Aviv de Israel

Lenyn Sosa se viste de héroe con jonrón durante victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa se viste de héroe con jonrón durante victoria de Medias Blancas

William Contreras llega a los 17 bambinazos en derrota de Cerveceros

William Contreras llega a los 17 bambinazos en derrota de Cerveceros

Del Zulia FC al bufete Legal One: El legado de Francisco Hernández en el fútbol venezolano

Del Zulia FC al bufete Legal One: El legado de Francisco Hernández en el fútbol venezolano

Axel confesó que se prepara para ser sacerdote:

Axel confesó que se prepara para ser sacerdote: "A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax"

Luis García vuelve a las Grandes Ligas tras un largo proceso de rehabilitación

Luis García vuelve a las Grandes Ligas tras un largo proceso de rehabilitación

Barry Gibb cumple 79 años cultivando un legado musical que pasará a la eternidad

Barry Gibb cumple 79 años cultivando un legado musical que pasará a la eternidad

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Barcelona no pasó del empate ante Rayo Vallecano

Barcelona no pasó del empate ante Rayo Vallecano

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan "Tom Cruise" en redes sociales

Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Noticias Relacionadas

Al Dia

Este es el calendario de eventos en Isnotú y San Cristóbal en el marco de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Las festividades, que se llevarán a cabo en distintas localidades, tendrán como epicentros el estado Trujillo, tierra natal del "Médico de los Pobres", y la Diócesis de San Cristóbal.
Entretenimiento

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

La película aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo por lo que se espera que la secuela profundice en nuevas historias en la Tierra de los Muertos
Cultura

A 85 años de su natalicio, la voz del inmortal "Bolerista de América" aún trasciende en el espectro radial zuliano

Como tributo a su invaluable legado artístico, este sábado 30 de agosto el "Tenor del Zulia", Oscar Valencia, realizó un programa especial a Pirela en su acostumbrado espacio matutino dedicado a la música venezolana denominado "El Show de Oscar Valencia", transmitido por la emisora Cima 103.3, en en el que este servidor fue invitado para hablar sobre la trayectoria musical de este insigne zuliano.

Farándula

El disco debut de Oasis "Definitely Maybe" cumple 31 años

Este disco marcó el inicio de Oasis como una de las bandas más influyentes del britpop y el rock de los 90.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025