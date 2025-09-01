Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025

El festival de Cine de Venecia inició el pasado 27 de agosto y como cada año empieza a juntar a grandes figuras y directores del cine, para exhibir sus trabajos ante la crítica.

Uno de los largometrajes más populares fue Bugonia de Yorgos Lanthiamos, una de las más esperadas del festival junto a El mago del Kremlin de Olivier Assayas, basado en el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Frankenstein de Guillermo del Toro también fue muy aclamada dentro del festival y fue una de las aprobadas durante su exhibición.

Pese a que en este tipo de competencias la reacción del público es sustancial, no determina la decisión del jurado.

Además, las venezolanas Mariana Rondón y Marité Ugas desplegaran con la película Aun es de Noche en Caracas en la sección Venecia Spolight, aunque no es parte de la selección para competir.

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante)

Con información de Unión Radio