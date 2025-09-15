Lunes 15 de septiembre de 2025
Entretenimiento

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

"Adolescencia" arrasó la premiación con seis estatuillas

Por María Briceño

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La comedia ‘The Studio’ lideró la 77 edición de los Premios Emmy con 13 galardones, según anunció este domingo la Academia de Televisión de Estados Unidos, en una gala celebrada en el teatro Peacock de Los Ángeles.

Mejor serie de comedia:

‘The Studio’

Mejor serie de drama:

‘The Pitt’

Mejor serie limitada:

‘Adolescence’

Mejor actor en una serie de comedia:

Seth Rogen (‘The Studio’)

Mejor actriz en una serie de comedia:

Jean Smart (‘Hacks’)

Mejor actor en una serie de drama:

Noah Wyle (‘The Pitt’)

Mejor actriz en una serie de drama:

Britt Lower (‘Severance’)

Mejor actor en una serie limitada:

Stephen Graham (‘Adolescence’)

Mejor actriz en una serie limitada:

Cristin Milioti (‘The Penguin’)

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Hannah Einbinder (‘Hacks’)

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Jeff Hiller (‘Somebody Somewhere’)

Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

Katherine LaNasa (‘The Pitt’)

Mejor actor secundario en una serie dramática:

Tramell Tillman (‘Severance’)

Mejor actor secundario en una serie limitada:

Owen Cooper (‘Adolescence’)

Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

Erin Doherty (‘Adolescence’)

Lee también: Posponen Premios Emmy por huelgas en Hollywood

Noticia al Día/Información de El Nuevo Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

En una semana en Maracaibo, José Gregorio Hernández curó un aborto con hemorragia, un caso de difteria y otro de tuberculosis

En una semana en Maracaibo, José Gregorio Hernández curó un aborto con hemorragia, un caso de difteria y otro de tuberculosis

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Cómo identificar un casino en línea confiable

Cómo identificar un casino en línea confiable

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presidente Maduro:

Presidente Maduro: "Estamos ejerciendo una legítima defensa y las relaciones con EEUU están desechas"

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Noticias Relacionadas

Deportes

El lanzador zuliano Pablo López es nominado al Premio Roberto Clemente

El zuliano se coloca entre los 30 finalistas al galardón que reconoce la labor filantrópica de los peloteros en Grandes Ligas

Entretenimiento

En video: así fue la celebración del Papa León por su cumpleaños 70

La celebración coincidió con una serie de actividades religiosas enmarcadas en el Jubileo de la Esperanza 2025, y se suma a los eventos que marcan el inicio de su pontificado como Papa León XIV
Al Dia

La reina Letizia arriba a sus 53 años: Símbolo de elegancia real

Una de las mejores vestidas en la realeza y la que sabe cómo acaparar las miradas

Entretenimiento

Sorprende show de drones durante el concierto “Grace for the World” en el Vaticano

La iniciativa forma parte del cierre del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y se enmarca en las celebraciones del Año Jubilar 2025.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025