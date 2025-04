Exbeatles cierran reencuentro histórico

Los únicos miembros vivos de The Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr, se reunieron nuevamente sobre el escenario en el concierto final de la gira “Got Back” de McCartney, celebrado en el O2 Arena de Londres, Reino Unido.

Paul, de 82 años, invitó a Ringo, de 84, durante el encore del espectáculo, generando una ovación del público cuando el baterista subió al escenario.

Los dos últimos Beatles tuvieron una emotiva reunión sobre el escenario en Londres (X/@historyrock_)

“Demos la bienvenida al escenario al poderoso, el único, Ringo Starr”, dijo. Al estar sobre el escenario, Starr indicó: “Quiero decirles que he pasado una gran noche”.

Los dos músicos interpretaron juntos “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)” y “Helter Skelter”, temas emblemáticos de la banda británica.

The Beatles en 1970

La presentación conjunta de “Helter Skelter” marca una ocasión especial, ya que los artistas solo la han interpretado juntos en contadas ocasiones desde la separación de The Beatles en 1970, incluyendo actuaciones en Londres en 2018 y en el Dodger Stadium en 2019.

Esto se debe en parte a que la agrupación había dejado de realizar presentaciones en vivo dos años antes del lanzamiento de The White Album, que incluye esta canción.

El concierto, que cerró la gira internacional “Got Back”, también contó con la participación especial del guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood, quien se unió a Paul McCartney para interpretar “Get Back”.

Durante esta presentación, McCartney utilizó su icónico bajo Höfner 500/1 de 1961, instrumento que había sido robado en 1972 y que fue recuperado a principios de este año por un grupo dedicado de fans de los Beatles.

“In Spite of All the Danger”

Entre otros momentos destacados del evento, interpretó “In Spite of All the Danger”, la primera canción grabada por The Quarrymen, banda que integró junto a los fallecidos John Lennon y George Harrison.

El espectáculo en vivo, que se extendió por casi 40 canciones, también incluyó la participación de un coro infantil para la interpretación de “Wonderful Christmastime”, demostrando la versatilidad del músico británico.

La presencia de Olivia Harrison, viuda de George Harrison, también fue registrada en un video entre bastidores capturado por Mary McCartney, hija del músico, quien documentó varios momentos del evento, incluyendo a su padre interpretando “(Theme From) The Monkees”, un guiño a la banda de los años 60 inspirada en The Beatles.

“Now and Then”

La reunión en el O2 Arena se produce poco después de que McCartney y Starr colaboraran en el estudio para grabar “Now and Then”, considerada la última canción del cuarteto de Liverpool.

El tema, basado en una demo de Lennon recuperada tras su muerte en 1980, incluye además guitarras grabadas por Harrison durante las sesiones de Anthology en 1995.

La canción ha sido nominada a los premios Grammy 2025 en las categorías de Grabación del Año y Mejor Interpretación de Rock, y fue reconocida como una de las mejores pistas de 2023.

Cabe destacar que se trata de la primera nominación de los Beatles a la gala en 27 años. A lo largo de su carrera, recibieron 28 premios Grammy, que incluyeron categorías como Mejor artista nuevo, Canción del año, Álbum del año y Mejor interpretación vocal por un dúo o grupo pop.

El legado de The Beatles

El legado de The Beatles continuará siendo honrado a través de cuatro películas dirigidas por Sam Mendes, director de 1917 y Belleza Americana.

Aunque el casting oficial no ha sido anunciado, se especula que el actor Barry Keoghan, conocido por Saltburn, interpretará a Starr, mientras que Paul Mescal, director de Gladiator II, podría dar vida a McCartney en la pantalla grande.

Noticia al Día / Infobae