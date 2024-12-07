Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Fallece Ángela Álvarez, la cantante cubana que hizo historia al ganar su primer Latin Grammy a los 95 años

Ángela Álvarez, la cantante cubana que sorprendió al mundo de la música al ganar en 2022, a los 95 años,…

Por Andrea Guerrero

Fallece Ángela Álvarez, la cantante cubana que hizo historia al ganar su primer Latin Grammy a los 95 años
Ángela Álvarez, la cantante cubana que sorprendió al mundo de la música al ganar en 2022, a los 95 años, un Grammy latino, con su primer disco homónimo, producido por su nieto, murió este viernes en Louisiana, donde se estableció hace muchos años por el trabajo de su esposo.

Su nieto Carlos José Álvarez dio a conocer a la revista Billboard la muerte de su abuela a los 97 años, que hizo historia en la música y que murió rodeada de su familia, que no informó la causa de su muerte.

“Me siento muy afortunado de haber compartido a nuestra abuela con el mundo. Ella fue un regalo para mí”, dijo Álvarez a la revista. “Lo que logramos juntos fue extraordinario. Es un ejemplo de valentía, amor y la importancia de mantener vivos los sueños. Nos enseñó cómo el arte puede sanar en tiempos de adversidad”, afirmó el productor y compositor.

Aseguró que trabajar junto a su abuela, a la que descubrió, cambió su vida. "Ella siempre decía: ‘Quiero dejar este mundo sabiendo que mi música seguirá viva’, y así será. Su vida fue plena y su legado sigue brillando”, recordó.

Ángela Álvarez (Camaguey, 1927) hizo historia al ganar el Latin Grammy a mejor artista nuevo en un renglón en que compitió con una decena de jóvenes revelaciones, en su mayoría de música urbana: Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale, Yahritza y su esencia, y Nicole Zignago.

Tras ser nominada al importante premio, "Nana", como le llamaban, aseguró a EFE que estaba "soñando despierta" .

Al descubrir el talento de su abuela Carlos José comenzó el proyecto de grabar un disco independiente en un estudio en Los Ángeles, que luego se convirtió también en un documental, una primera presentación ante el público en el histórico teatro Avalon de Hollywood y la nominación al Latin Grammy.

En el camino se unió a este proyecto fílmico el actor y director cubanoestadounidense Andy García y para 2021 "Nana" ya había lanzado el documental ‘Miss Angela’ y su primer y único disco. Sus temas, en su mayoría boleros y danzones, fueron inspirados por el amor a su esposo y a Cuba, donde anhelaba volver.

Álvarez ganó el Grammy con un álbum de 15 canciones con títulos como ‘Qué linda es Cuba’, ‘Mi gran amor’ y ‘Camino sin rumbo’, que su nieto descubrió entre más de cuarenta composiciones que tenía en sus cuadernos.

El bolero es "algo que tú expresas, que sientes y si tú estás enamorado escribes", dijo Álvarez en la entrevista con EFE y afirmó que su capacidad de componer es un regalo de Dios y que se sorprendía porque no le costaba trabajo escribir.

Álvarez aprendió a cantar y tocar el piano a temprana edad y comenzó a escribir sus propias canciones. "Cuando yo era niña, tenía dos tías que tocaban el piano y ellas me enseñaron a cantar. Cuando había reunión de familia, yo era la artista; me hacían vestidos y siempre me gustó actuar”, dijo en una entrevista con Billboard en español, recordó hoy la revista.

Noticia al Día / EFE

Temas:

