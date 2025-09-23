Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Fallece Fernan Delfino, figura multifacética del espectáculo y la moda en Venezuela

Su fallecimiento se produjo en horas de la madrugada

Por Andrea Guerrero

Fallece Fernan Delfino, figura multifacética del espectáculo y la moda en Venezuela
Foto: Agencia
El animador de televisión y especialista en moda Fernan Delfino falleció este martes en el Grupo Médico Santa Paula, ubicado en Caracas. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas al medio 2001 y ratificada por la periodista Endrina Yépez durante la emisión matutina de Noticias al Día por Venevisión.

Según el reporte, Delfino sufrió una isquemia que le provocó convulsiones mientras conducía por la zona de Macaracuay. Aunque fue trasladado de emergencia al centro médico, donde permaneció hospitalizado y bajo asistencia respiratoria, su fallecimiento se produjo en horas de la madrugada.

Un creador entre la arquitectura, la moda y la comunicación

Arquitecto de formación, comunicador por vocación y creador por esencia, Fernan Delfino se destacó por su estilo refinado y su capacidad para integrar diversas disciplinas. Fue conductor del programa En Privé, junto a Marielena González, donde abordaba temas de diseño, arte y estilo de vida. También participó como actor en la obra Amorcondríacos.

Su incursión en la televisión lo llevó a conectar con el público a través de espacios como Más Plus en Venevisión Plus, donde se convirtió en un referente del mundo fashion y del espectáculo, gracias a su carisma y lenguaje accesible.

Voz radial y moda con propósito

Delfino también brilló en la radio, con intervenciones en programas como Rebeca y Simón en Onda, donde compartía contenidos sobre estética y estilo con un enfoque educativo y cercano.

Como director creativo de la marca textil Shalom, llevó sus propuestas a pasarelas internacionales, incluyendo Panamá, y colaboró en proyectos que fusionaban arte y moda, como Furoshiki: Moda + Arte.

Diseñador de espacios con visión global

Más allá de los medios, desarrolló proyectos de arquitectura e interiorismo en países como Venezuela, Colombia, Costa Rica, Chile, España y Estados Unidos. Su trabajo reflejaba una atención meticulosa al detalle y una sensibilidad estética que convertía cada espacio en una narrativa visual.

Fernan Delfino promovió una visión inclusiva del estilo, convencido de que la estética debía estar al alcance de todos. “Llevar el estilo a la gente común, sin elitismos” fue uno de sus principios, y lo cumplió acercando la cultura, la moda y el arte a públicos diversos.

Su partida deja un legado de elegancia, profesionalismo y pasión por el espectáculo. El equipo de 2001 expresó sus condolencias a familiares y allegados. Paz a su alma.

Noticia al Día / Diario 2001

