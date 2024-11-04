El gigante musical Quincy Jones, el compositor y productor que aportó su buen gusto a las grabaciones de artistas de todos los estilos, desde Ray Charles hasta Frank Sinatra y Michael Jackson, murió, según sus representantes.

Jones murió este domingo a sus 91 años, por la noche en su casa de Bel Air, California, rodeado de sus hijos, hermanos y otros familiares, dijo su publicista a CNN en un comunicado.

“Esta noche, con el corazón lleno, pero destrozado, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones”, dijo la familia Jones en el comunicado. “Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él. Es verdaderamente único y lo extrañaremos profundamente; nos reconforta y nos enorgullece enormemente saber que el amor y la alegría, que eran la esencia de su ser, fueron compartidos con el mundo a través de todo lo que creó. A través de su música y su amor ilimitado, el corazón de Quincy Jones latirá por la eternidad”.

Jones, un reconocido músico de jazz y pop, también fue un prolífico arreglista de varios géneros, director, ejecutivo de sellos discográficos y defensor de los derechos civiles. Su talento y empuje le permitieron desarrollar una carrera casi sin precedentes en el mundo del espectáculo.

Su larga y variada lista de créditos incluye la composición de la banda sonora de la película ganadora del Oscar, “In the Heat of the Night”, la producción del exitoso álbum “Thriller” de Michael Jackson y la reunión de docenas de estrellas del pop y el rock para grabar el sencillo benéfico de 1985 “We Are the World”.

Nacido en Chicago de padre carpintero y madre que sufría de una enfermedad mental, Jones desarrolló desde muy temprano un amor por la música y comenzó a tocar el piano.

Su familia finalmente se mudó a Seattle, Washington, y Jones comenzó a tomar lecciones del famoso trompetista Clark Terry.

También conoció y se hizo muy amigo de un pianista entonces desconocido llamado Ray Charles, con quien mantuvo una amistad que duraría toda la vida.

Cuando era adolescente, Jones comenzó a actuar con bandas de jazz y su talento para componer y arreglar música atrajo la atención del director de banda Lionel Hampton.

Jones tenía solo 15 años cuando Hampton lo invitó a hacer una gira con el grupo, algo que la esposa de Hampton, Gladys, detuvo de inmediato.

“Subí al autobús de la banda de inmediato y Gladys se subió y me dijo: “Hamp, ¿qué hace ese niño en el autobús?”, recordó Jones en una entrevista con el National Endowment for the Arts. “Y me enojé mucho. Y ella dijo: “Sácalo de aquí. Haz que vuelva a la escuela. Lo llamaremos más tarde cuando termine sus estudios”.

Jones siguió su consejo, terminó la escuela y obtuvo una beca para Schillinger House (ahora conocida como Berklee College of Music) en Boston, donde se graduó en 1951.

Después de graduarse, salió de gira con Hampton y su banda.

Así comenzó una carrera llena de historia en la que Jones pronto hizo arreglos y grabó para leyendas como Count Basie, Duke Ellington, Sarah Vaughan y su amigo Ray Charles. El director de orquesta Lionel Hampton, el trompetista Dizzy Gillespie y otros gigantes también eligieron al joven Jones para sus giras europeas.

