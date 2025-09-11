Falleció Alicia Vásquez, madre de Juanes

Alicia Vásquez, madre del reconocido cantante paisa Juanes, falleció en la madrugada de este lunes 8 de septiembre. Vásquez, quien vivió en Medellín durante gran parte de su vida, murió en la capital antioqueña. Ni Juanes ni sus familiares han realizado declaraciones públicas sobre el fallecimiento.

La mujer de 95 años fue una de las figuras centrales en la carrera del artista, quien inició su trayectoria musical desde muy joven. La relevancia de doña Alicia está plasmada en canciones e incluso en la piel del cantante, que lleva un tatuaje de su rostro en el brazo derecho.

Juanes es hijo de Javier Aristizábal y Alicia Vásquez, ambos oriundos de Carolina del Príncipe, en el norte de Antioquia. La pareja se conoció cuando ella tenía 13 años y se casaron tras 13 años de noviazgo. Don Javier falleció en 1995, cuando el artista tenía 23 años. Juntos tuvieron seis hijos: Javier Emilio, Luz Cecilia, José Luis, María Victoria, Jaime y Juan Esteban.

Noticia al Día /El Colombiano