El mundo del espectáculo quedó en shock tras la noticia del fallecimiento de Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy, y fotógrafo de celebridades, quien murió a los 46 años tras sufrir un accidente automovilístico en Los Ángeles.

De acuerdo con información de su publicista, Paul Christensen, Young conducía de regreso a casa luego de ver una película, cuando ocurrió el accidente el pasado domingo 14 de septiembre en una autopista a las afueras de Los Ángeles.

Un vehículo que circulaba en sentido contrario embistió el auto en el que viajaba Young, provocando un choque que resultó fatal al instante para el actor. El otro conductor sobrevivió y fue trasladado al hospital con lesiones de diversa consideración.

¿Quién era Brad Everett Young?

Nacido el 24 de julio de 1979 en Danville, Virginia, Brad Everett Young cosechó una trayectoria que si bien no siempre los convirtió en protagonista, sí lo hizo en un rostro familiar para los seguidores de la televisión en los años 2000.

Estudió en la Universidad de Averett en su ciudad natal, con planes iniciales de entrar al campo de la Medicina. Sin embargo, con el tiempo se volcó al entretenimiento.

Participó en series reconocidas como Embrujadas, Grey’s Anatomy, Numb3rs y Terminator: The Sarah Connor Chronicles. También tuvo pequeñas apariciones en cine, incluido Los Ángeles de Charlie, Jurassic Park III y The Artist, que ganó el Oscar a Mejor Película en 2012.

Además de la actuación, Young cultivó otra pasión: la fotografía. Trabajó para publicaciones como Vanity Fair, Vogue, Elle, Variety o Harper’s Bazaar, retratando a celebridades desde Sarah Michelle Gellar hasta David Harbour.

Noticia al Día/Información de Quien.Com