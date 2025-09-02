Lunes 01 de septiembre de 2025
Entretenimiento

Falleció Graham Greene, famoso actor de ‘Danza con Lobos’

El intérprete, miembro de la tribu canadiense Oneida, nació en junio de 1952 en Ohsweken, en la Reserva de las Seis Naciones de Canadá

Por Christian Coronel

El actor canadiense Graham Greene, conocido por su papel nominado al Oscar en la película de 1990 Danza con Lobos, murió a los 73 años este lunes 1 de septiembre en Toronto, tras una larga lucha contra una enfermedad.

El intérprete, miembro de la tribu canadiense Oneida, nació en junio de 1952 en Ohsweken, en la Reserva de las Seis Naciones de Canadá.

Debutó en la serie dramática canadiense de 1979 El Gran Detective y en la película de 1983 Running Brave. Asimismo, su gran salto a la fama en Hollywood llegó con Danza con Lobos, donde tuvo el papel de “Pájaro Guía”.

Este rol le valió una nominación al Oscar a mejor actor de reparto en 1991. La película fue nominada a 12 premios Oscar y ganó siete, incluyendo los de mejor película y mejor actor para Kevin Costner, su coprotagonista.

Posteriormente, apareció en varios estrenos importantes de Hollywood, como Maverick, Die Hard 3: La Venganza, Milagros inesperados, La Saga Crepúsculo: Amanecer Parte 2 y Molly’s Game. Greene también tuvo una prolífica carrera en televisión.

Además de su nominación al Oscar, ganó un Grammy en el año 2000 al mejor álbum de palabra hablada para niños por su trabajo en Listen to the Storyteller. También fue galardonado con un Premio Gemini, un Premio Canadian Screen y nominado a un Premio Independent Spirit. Por su parte, en 2021 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá.

