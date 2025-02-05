Falleció la actriz venezolana Chumico Romero a los 84 años

La actriz venezolana Chumico Romero falleció a los 84 años la madrugada de este miércoles 5 de febrero en Caracas. Hasta el momento se desconoce la razón de su muerte.

La intérprete dramática dice adiós con un recuerdo imborrable por sus papeles en telenovelas de la época dorada de la televisión nacional, destacando en los repartos de María Teresa, Peregrina, La Loba, Una muchacha llamada Milagros, Mi hermana gemela, Mamá, Mariana de la noche, La Zulianita, Laura y Virginia, Rafaela, María del Mar, Rosangela, Buenos días, Isabel, La Heredera, Diana Carolina, La Revancha, Ines Duarte secretaria, Macarena, Cara Sucia y Natalia del Mar, entre otras.

Chumico se dió a conocer en el espectáculo tras su participación en el Miss Venezuela 1960, portando la banda de Amazonas, su estado natal, por su belleza exótica de rasgos aborígenes siempre llamó la atención, debutó como modelo del show de Renny y de allí el salto a la actuación se dio rápidamente.

Romero no se quedó solo con la pasarela y las novelas, sino que también debutó en la radio y el teatro, no solamente como actriz, sino como directora y durante los últimos años de vida se dedicó a dar clases de actuación.

Lee también: Recordamos el nacimiento de Violeta Parra y Rocío Dúrcal y el adiós de Mercedes Sosa

Noticia al Día con información de Diario Los Andes