Falleció Miss Universo Rusia 2017

El mundo de los reinados de belleza está de luto por la noticia del fallecimiento de Kseniya Alexandrova, modelo, presentadora de televisión, psicóloga y Miss Universo Rusia 2017.

Según medios rusos, la joven de 30 años murió tras sufrir un grave accidente con un alce en la región de Tver. El hecho ocurrió en julio, pero recién ahora se dio a conocer. Alexandrova permaneció varias semanas hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Investigación Sklifosovsky; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse.

Su deceso se produjo el pasado 12 de agosto. De acuerdo con los reportes, ella viajaba en el asiento del copiloto cuando el vehículo en el que se desplazaba chocó contra el animal. El impacto hizo que el alce atravesara el parabrisas, causándole una grave lesión en la cabeza.

Kseniya inició su carrera en el modelaje a los 19 años, trabajando para la agencia ModusVivendis. Aunque en Miss Universo 2017 no logró clasificar entre las 16 finalistas, su trayectoria fue ampliamente reconocida. La agencia confirmó la noticia a través de una emotiva publicación en redes sociales, en la que destacaron sus cualidades humanas.

Noticia al Día/Información de Caracol TV