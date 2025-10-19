Falleció Sam Rivers, bajista fundador de LIMP BIZKIT

Este sábado, 18 de octubre falleció el bajista de Limp Bizit, Sam Rivers, a los 48 años, así lo anunció la banda a través de sus cuentas en Instagram, sin revelar la causa de su muerte.

Rivers cofundó Limp Bizkit con el cantante Fred Durst y el baterista John Otto en 1994, y permaneció en la banda hasta su fallecimiento. Tocó en los seis álbumes de estudio de la banda de nu-metal, cuatro de los cuales han sido certificados platino o multiplatino.

