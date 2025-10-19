Sábado 18 de octubre de 2025
Al Dia

Falleció Sam Rivers, bajista fundador de LIMP BIZKIT

Se desconoce la causa de su muerte

Por María Briceño

Falleció Sam Rivers, bajista fundador de LIMP BIZKIT
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este sábado, 18 de octubre falleció el bajista de Limp Bizit, Sam Rivers, a los 48 años, así lo anunció la banda a través de sus cuentas en Instagram, sin revelar la causa de su muerte.

Rivers cofundó Limp Bizkit con el cantante Fred Durst y el baterista John Otto en 1994, y permaneció en la banda hasta su fallecimiento. Tocó en los seis álbumes de estudio de la banda de nu-metal, cuatro de los cuales han sido certificados platino o multiplatino.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Limp Bizkit Colombia (@limpbizkitcol)

Lee también: Sigue de luto el rock: Falleció el intérprete venezolano, Abraham García "Cangrejo"

Noticia al Día con información de Rock

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Luis E. Mogollón consagra la imagen de José G. Hernández en el Pío Latinoamericano de Roma

Luis E. Mogollón consagra la imagen de José G. Hernández en el Pío Latinoamericano de Roma

Instalan la escultura más grande del mundo en honor a José Gregorio Hernández

Instalan la escultura más grande del mundo en honor a José Gregorio Hernández

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Con la fe desbordada: Petare se engalana con imponente mural de José Gregorio Hernández

Con la fe desbordada: Petare se engalana con imponente mural de José Gregorio Hernández

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

EEUU repatriará a Colombia y Ecuador a dos sobrevivientes del submarino atacado en el Caribe

EEUU repatriará a Colombia y Ecuador a dos sobrevivientes del submarino atacado en el Caribe

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Falleció Sam Rivers, bajista fundador de LIMP BIZKIT

Se desconoce la causa de su muerte
Al Dia

Los ingredientes de las hallacas llegaron a las jornadas de la Alcaldía de Maracaibo

Los ingredientes para preparar las tradicionales hallacas llegaron a las megajornadas de Mercados Populares que la Alcaldía de Maracaibo sigue…
Deportes

Noticia Al Día celebra su copa en el duelo entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes

El beisbol y la gaita se unen para celebrar la Copa NAD
Zulia

Giancarlo Di Martino entregó reconocimiento a funcionarios de Polimaracaibo

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, conmemoró el vigésimo aniversario de la V Cohorte de funcionarios de Polimaracaibo, a…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025