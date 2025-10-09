Jueves 09 de octubre de 2025
Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Tras enterarse del parto en vivo, envió un mensaje a la streamer felicitándola y deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

Por Pasante1

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna
En un acontecimiento sin precedentes en la plataforma, la streamer e influencer Fandy decidió compartir con sus seguidores un momento íntimo y significativo: el nacimiento de su hija, Luna.

A través de sus redes sociales, Fandy anunció que había roto aguas, lo que llevó a la creadora de contenido a abrir un directo en su canal de Twitch. Durante varias horas, más de 50.000 espectadores acompañaron a Fandy y su familia en este emotivo proceso, que culminó con el nacimiento de la pequeña Luna, quien llegó al mundo sana y fuerte.

Este evento ha generado una gran atención no solo entre los seguidores de Fandy, sino también en la comunidad de Twitch en general. El CEO de la plataforma, Dan Clancy, se mostró sorprendido y emocionado por la situación.

Tras enterarse del parto en vivo, envió un mensaje a la streamer felicitándola y deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Este hecho marca un hito en la forma en que se puede compartir la experiencia del nacimiento, llevando la conexión entre creadores de contenido y su audiencia a un nivel completamente nuevo.

Noticia al Día / Franyer García

Al Dia

Hamás declara el inicio de un alto el fuego permanente

El líder interino de Hamás, Khalil al Hayya, lo declaró en un discurso televisado
Al Dia

Son anunciados los candidatos a juego del año por los ‘Golden Joystick Awards’

Entre los juegos nominados se encuentran seis representantes por categoría que se batirán a duelo por el título de Juego del Año.
Entretenimiento

Shakira celebra 30 años de su icónico álbum "Pies Descalzos"

‘Pies descalzos’ está certificado como álbum siete veces diamante por sus ventas físicas y dos veces platino por sus reproducciones digitales
Entretenimiento

¡Un tesoro de siglos! El venezolano Pablo Agudo López recibe en Ginebra un violín de Andrea Guarneri

El instrumento entregado a Agudo es un violín de época fabricado por Andrea Guarneri, uno de los grandes maestros de la luthería de Cremona y fundador de la renombrada familia Guarneri

