Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

En un acontecimiento sin precedentes en la plataforma, la streamer e influencer Fandy decidió compartir con sus seguidores un momento íntimo y significativo: el nacimiento de su hija, Luna.

A través de sus redes sociales, Fandy anunció que había roto aguas, lo que llevó a la creadora de contenido a abrir un directo en su canal de Twitch. Durante varias horas, más de 50.000 espectadores acompañaron a Fandy y su familia en este emotivo proceso, que culminó con el nacimiento de la pequeña Luna, quien llegó al mundo sana y fuerte.

Este evento ha generado una gran atención no solo entre los seguidores de Fandy, sino también en la comunidad de Twitch en general. El CEO de la plataforma, Dan Clancy, se mostró sorprendido y emocionado por la situación.

Tras enterarse del parto en vivo, envió un mensaje a la streamer felicitándola y deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Este hecho marca un hito en la forma en que se puede compartir la experiencia del nacimiento, llevando la conexión entre creadores de contenido y su audiencia a un nivel completamente nuevo.

Noticia al Día / Franyer García