El influencer venezolano Marko tiene alrededor de diez años creando contenido para hacer reír a la gente y contentar a quienes los visualizan. Hace poco el tiktoker confesó haber caído en un abismo de depresión en la cual pensaba que no saldría.

Lee también: Asesinaron a bella estudiante de periodismo en Colombia: el suceso causó indignación entre la comunidad universitaria

A pesar de ser amado por el público y tener a su alrededor una familia maravillosa, su mente y corazón entraron en un colapso por unas 2 semanas, en las que el influencer atravesó difíciles momentos.

El joven venezolano fue al Podcast " Los Hombres Si Lloran" y habló con el actor colombiano, Juan Pablo Raba, sobre la salud mental.

En la conversación con Raba, el artista confesó que, en diciembre de 2024 se enfrentó a una fuerte depresión que lo llevó a querer desaparecer del mundo. El exceso de responsabilidades provocó en él ataques de pánico.

Marko, cuyo nombre verdadero es Marco Pérez, indicó que puso en primer plano las necesidades de las personas sin tener en cuenta que dejaba las suyas en último plano.

"Yo toda mi puta vida me guardé toda la mierda que me pasaba. Viví, viví y viví y, nunca le demostré a nadie cuando estaba quebrado y no porque no quería, sino porque estaba programado para no demostrarlo", expresó.

"Caí en un hueco durante dos semanas donde no me importó nada, donde no había amor en mí, no había luz, no había nada", junto a eso agregó que "la depresión sonríe y ese soy yo".

Noticia al Dia/Meridiano

Pasante: Genassir León