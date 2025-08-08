A 37 años de la partida de Don Ramón

Un 9 de agosto falleció, Ramón Valdés, el popular Don Ramón de El Chavo del 8.

Con la muerte de Ramón Valdés en 1988, la vecindad del Chavo del Ocho perdió a uno de sus personajes más queridos y entrañables: Don Ramón. Su partida dejó un vacío inmenso tanto en la televisión como en el corazón de sus seguidores.

Aunque el personaje no tuvo un episodio de despedida oficial dentro de la serie, su ausencia fue manejada de forma implícita. En los capítulos de esa época, la explicación más común que se daba era que Don Ramón se había ido a buscar trabajo para poder pagar la renta que le debía al Señor Barriga. De esta manera, el programa evitó abordar directamente el tema de la muerte del actor, manteniendo el tono cómico y familiar de la vecindad.

Sin embargo, el eco de su ausencia se sintió a lo largo de los episodios. El personaje de la Chilindrina quedó sin su papá, y los demás personajes a menudo hacían referencia a él de forma nostálgica. Fue un adiós agridulce, que si bien no se mostró en pantalla, se sintió en cada rincón de la vecindad. El legado de Ramón Valdés perduró a través de la repetición de los episodios clásicos y se convirtió en un ícono de la comedia mexicana.