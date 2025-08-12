Martes 12 de agosto de 2025
Efemérides

A 76 años de su nacimiento, el Zulia recuerda a "El Negrito Fullero" Daniel Alvarado

Un día como hoy, en 1949, nació en Maracaibo, estado Zulia, Daniel Alvarado, figura emblemática de la música y la…

Por Haroldo Manzanilla

A 76 años de su nacimiento, el Zulia recuerda a
Un día como hoy, en 1949, nació en Maracaibo, estado Zulia, Daniel Alvarado, figura emblemática de la música y la actuación en Venezuela. Conocido como “El negrito fullero” por su famosa interpretación gaitera, dejó una huella imborrable en el teatro, el cine y la televisión nacional.

Su carrera artística comenzó como cantante de gaitas con Los Cardenales del Éxito, agrupación con la que popularizó el tema que le dio su apodo artístico. Apasionado por la actuación, estudió Arte Dramático en su ciudad natal y, a los 20 años, se trasladó a Caracas para audicionar en la obra “Venezuela erótica” de Pedro León Zapata.

Debutó en televisión con la telenovela La cruz de la montaña, pero su consagración llegó con el personaje de Mauricio Lofiego en La dueña, escrita por José Ignacio Cabrujas. Desde entonces, protagonizó y participó en producciones icónicas como La Fiera, La Revancha, Pecado de Amor, Amantes de Luna Llena, Cosita Rica, Mi Gorda Bella, Guerra de Mujeres, Mambo y Canela, Mi Prima Ciela y Virgen de la Calle en 2014, su última telenovela.

En el cine, brilló en películas como Macu: la mujer del policía y Desnudo con naranjas, y formó parte de largometrajes como De mujer a mujer, El secreto, Disparen a matar, Sangrador y Río negro.

En su vida personal tuvo tres matrimonios, dos de ellos con las actrices Carmen Julia Álvarez y Emma Rabbe, y fue padre de siete hijos, entre ellos la reconocida actriz Daniela Alvarado.

Daniel Alvarado falleció en Caracas el 8 de julio de 2020, a los 70 años. Hoy, en el aniversario de su nacimiento, el Zulia y Venezuela recuerdan con orgullo a este artista que llevó el talento marabino a lo más alto.

Temas:

