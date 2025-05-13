Actor francés Gérard Depardieu fue declarado culpable de agresión sexual: Recibió una sentencia de 18 meses

Depardieu descendió aún más de la cima del cine francés el martes al ser declarado culpable de agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de una película que protagonizó en 2021 y condenado a 18 meses de prisión condicional.

También fue multado con un total de 29.040 euros (unos 32.350 dólares) y el tribunal solicitó su registro en la base de datos nacional de delincuentes sexuales.

El actor, de 76 años, ha sido condenado por haber manoseado a una decoradora de 54 años y a una asistente de 34 durante el rodaje de "Les Volets Verts" ("Las persianas verdes").

El caso se consideró ampliamente como una prueba clave tras el movimiento #MeToo sobre cómo la sociedad francesa y su industria cinematográfica abordan las acusaciones de conducta sexual inapropiada que involucran a figuras prominentes.

Depardieu, quien ha negado las acusaciones, no asistió a la audiencia en París. Su abogado afirmó que su cliente apelaría la decisión.

“Es la victoria de dos mujeres, pero es la victoria de todas las mujeres que están más allá de este juicio”, declaró Carine Durrieu Diebolt, abogada del decorador. “Hoy esperamos ver el fin de la impunidad de un artista en el mundo del cine. Creo que con esta decisión ya no podemos decir que no es un abusador sexual. Y hoy, con la inauguración del Festival de Cine de Cannes, me gustaría que el mundo del cine se acordara de las víctimas de Gérard Depardieu”.

Noticia al Día/RT