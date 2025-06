Actor y exgalán de telenovelas, Juan Ferrara, anunció su retiro:

Tras 60 años de carrera ininterrumpida, Juan Ferrara dice adiós a la actuación de esta particular forma.

Con seis décadas de trayectoria profesional, Juan Ferrara se ha destacado por tener una carrera impecable donde ha mostrado su calidad histriónica y profesionalismo en cada proyecto donde ha participado.

También, fue el galán de muchas telenovelas y causó el suspiro de muchas fanáticas. Ahora, el actor da a conocer su retiro de los escenarios con el fin de dedicarse a disfrutar de la vida. Para despedirse, decidió protagonizar la obra de teatro No te vayas sin decir adiós.

“Una de las cosas es que quiero conocer el mundo también porque siempre estoy trabajando y trabajando”, reveló Ferrara a los medios de comunicación en el estreno de dicho montaje. “En la última obra estuve siete años sin parar.

Prácticamente, ya estaba retirado en mi casa, pero mi sobrino me mandó esta obra y yo la iba a producir, después hablé con Jorge [Ortiz de Pinedo] y, afortunadamente, la produjimos entre los dos.

"Es una obra que me sacó de mi casa”. Este famoso descarta por completo que realice otro trabajo actoral, debido a que considera que no existen propuestas adecuadas para su perfil. “Estoy feliz y muy agradecido. Mi intención era besar el escenario, pero luego me van a echar en cara ‘no eres el Papa’; entonces, mejor no”, bromeó.

“Básicamente de televisión o de cine no hay buenos papeles para gente de mi edad. Todo se ve para gente de tu edad [joven]. El mundo se ha vuelto muy complicado, ya no entiendo muchas cosas de este mundo”, advirtió. “Pienso que México es un país muy adolescente; entonces, todo lo que pasa hasta los 40 años es algo interesante, después de los 40 a nadie le importa lo que pase”, dijo.

Juan Ferrara deja un importante legado en sus películas, trabajos televisivos y montajes que cierra con No te vayas sin decir adiós.

Noticia al Día / People en español