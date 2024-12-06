La controversial actriz venezolana Carolina Tejera expresó públicamente su rechazo a la canción “Veneka” de Rawayana.

Lee también: Gabriel Coronel presume las mejores arepas en Top Chef VIP 3: conmovió a la audiencia, ganó la inmunidad y la ventaja secreta

“Hay un ritmo nuevo que acaban de sacar que se llama Veneka. Bueno, les voy a decir una cosa: yo no soy veneca. Y quiero aclararlo aquí delante de todo el mundo, delante de todos los latinos (…) Me siento orgullosísima de ser venezolana”, dijo.

Si bien aclaró que cada quien hace de su vida lo que quiere, reiteró que el tema le parece “una deshonra y una falta de respeto”.

“Yo no sé qué está pasando en el mundo. Algo hay en la comida, señores, porque no puede ser que la gente está enloqueciendo, que la gente no pueda hacer algo productivo, que impacte algo positivo”, sentenció.

Noticia al Día/RRSS