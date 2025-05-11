Adamari López tuvo una noche de chicas con su hermana e hija

La reconocida actriz y presentadora de televisión puertorriqueña Adamari López tuvo una "noche de chicas" con su hermana Adaline López y su hija Alaia.
"Noche de Chicas que incluye una salidita con mi princesa Alaia y mi hermanita Adaline, combinadas las tres. Celebración pre Día de las Madres", fueron las palabras de Adamari en Instagram.
Adamari López, de 53 años, es conocida por sus papeles en novelas como Camila, Amigas y Rivales, Gata Salvaje, Mujer de Madera, Alma de Hierro, etc.
Noticia al Dia