Viernes 15 de agosto de 2025
Adamari López tuvo una noche de chicas con su hermana e hija

Adamari López, de 53 años, es conocida por sus papeles en novelas como Camila, Amigas y Rivales, Gata Salvaje, Mujer de Madera, Alma de Hierro, etc

Por Christian Coronel

La reconocida actriz y presentadora de televisión puertorriqueña Adamari López tuvo una "noche de chicas" con su hermana Adaline López y su hija Alaia.

"Noche de Chicas que incluye una salidita con mi princesa Alaia y mi hermanita Adaline, combinadas las tres. Celebración pre Día de las Madres", fueron las palabras de Adamari en Instagram.

Adamari López, de 53 años, es conocida por sus papeles en novelas como Camila, Amigas y Rivales, Gata Salvaje, Mujer de Madera, Alma de Hierro, etc.

La Niña Roa lanza “La Dama de Hierro”: una catarsis musical que honra a las mujeres que aman desde el dolor

“La Dama de Hierro” ya está disponible en todas las plataformas digitales
Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

El público zuliano lo aplaudió y muchos se sorprendieron al saber que desde el 2024 es Cristiano evangélico
A 47 años de la muerte de Elvis Presley, su legado sigue vigente y cultivando nuevos seguidores

A las 2 de la tarde del 16 de agosto de 1977, Elvis Presley, de tan solo 42 años, llevaba varias horas muerto. Su cuerpo estaba tendido sobre el piso del baño. Y su cabeza descansaba en un charco de vómito.

Cynthia Gutiérrez, primera finalista del Miss Zulia, estaría aspirando a la corona del Miss Venezuela: Esto se sabe

Cynthia Gutiérrez dice estar feliz por ser la primera rosarense en lograr llegar a este concurso regional y aseguró que está lista para preparase y asumir el reto del Miss Venezuela

