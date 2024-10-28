Adele reveló que perdió la audición en uno de sus oídos a causa de una grave infección

La cantante británica Adele confesó durante una presentación en Las Vegas, EE.UU., el pasado viernes, que una dolorosa infección causada por una rara bacteria de agua, que contrajo mientras estuvo en agosto en Alemania, la ha dejado "un poco sorda" de su oído izquierdo, según reportó The Sun.

Durante uno de los últimos espectáculos en el Caesars Palace, Adele reveló a sus seguidores que esta enfermedad le ha provocado dolores que nunca había experimentado, y hasta aseguró que son más fuertes que dar a luz, llegando incluso a querer "cortarse las orejas varias veces".

"Es lo más doloroso que me ha pasado jamás. Fue peor que el parto", afirmó.

La artista explicó que esta infección es muy difícil de tratar y que, además, estuvo tomando los antibióticos equivocados durante los primeros días. Sin embargo, ahora si lleva la medicación correcta.

"Ya no tengo dolores, lo cual es genial, pero estoy un poco sorda del oído izquierdo", añadió.

Noticia al Día/RT