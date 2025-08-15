Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

El virtuoso guitarrista estadounidense, Dave Mustaine, líder de la banda Megadeth, anunció recientemente a través de sus redes sociales su despedida de los escenarios con un último álbum de estudio, acompañado de una gira mundial de despedida para el año 2026.

A través de un video protagonizado por la mascota del cuarteto, Vic Rattlehead, declaró: " Durante más de cuatro décadas he estado encadenado en silencio, pero el final exige mi voz. Está confirmado: el próximo álbum de estudio de Megadeth será el último.

Cuarenta años de metal forjado en acero, que terminarán en fuego. Y cuando llegue el nuevo año, la gira global de despedida. Has escuchado la advertencia. Ahora prepárate, ciber ejército. Mantente fuerte, mantente atento y encuéntrame en la primera línea”, explicó el video.

Por otro lado el interprete de la agrupación, escribió una carta de agradecimiento a sus fans donde explica su decisión. “Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea por accidente o de manera intencional. La mayoría no logra irse en sus propios términos y en la cima, y ese es el punto en el que me encuentro en mi vida ahora mismo”, abre la carta de Mustaine.

“He viajado por el mundo y he tenido millones y millones de fans, y lo más difícil de todo esto es decirles adiós”, agregó su emoción por el último disco y gira de la agrupación.

