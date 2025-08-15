Viernes 15 de agosto de 2025
Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

El virtuoso guitarrista estadounidense, Dave Mustaine, líder de la banda Megadeth, anunció recientemente a través de sus redes sociales su despedida de los escenarios con un último álbum de estudio, acompañado de una gira mundial de despedida para el año 2026.

Por José Gregorio Flores

Dave Mustaine expresó que para el año que viene cerrará su carrera musical con un nuevo disco y una gira mundial. Foto: RRSS.
A través de un video protagonizado por la mascota del cuarteto, Vic Rattlehead, declaró: " Durante más de cuatro décadas he estado encadenado en silencio, pero el final exige mi voz. Está confirmado: el próximo álbum de estudio de Megadeth será el último.

Cuarenta años de metal forjado en acero, que terminarán en fuego. Y cuando llegue el nuevo año, la gira global de despedida. Has escuchado la advertencia. Ahora prepárate, ciber ejército. Mantente fuerte, mantente atento y encuéntrame en la primera línea”, explicó el video.

Por otro lado el interprete de la agrupación, escribió una carta de agradecimiento a sus fans donde explica su decisión. “Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea por accidente o de manera intencional. La mayoría no logra irse en sus propios términos y en la cima, y ese es el punto en el que me encuentro en mi vida ahora mismo”, abre la carta de Mustaine.

“He viajado por el mundo y he tenido millones y millones de fans, y lo más difícil de todo esto es decirles adiós”, agregó su emoción por el último disco y gira de la agrupación.

Noticia al Día / Radio CassetteCL

Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

"Por qué se llama Genyerbet el perrito de Traki: una historia llena de ternura

A 47 años de la muerte de Elvis Presley, su legado sigue vigente y cultivando nuevos seguidores

A las 2 de la tarde del 16 de agosto de 1977, Elvis Presley, de tan solo 42 años, llevaba varias horas muerto. Su cuerpo estaba tendido sobre el piso del baño. Y su cabeza descansaba en un charco de vómito.

Al Dia

Cynthia Gutiérrez, primera finalista del Miss Zulia, estaría aspirando a la corona del Miss Venezuela: Esto se sabe

Cynthia Gutiérrez dice estar feliz por ser la primera rosarense en lograr llegar a este concurso regional y aseguró que está lista para preparase y asumir el reto del Miss Venezuela
Farándula

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

La zuliana regresa a su casa Univisión
Entretenimiento

Shakira cancela su concierto del 26-Sep en República Dominicana

El concierto cancelado forma parte de la gira ‘Las Mujeres ya no Lloran World Tour’

