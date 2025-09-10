Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Según informó la agencia Belga, el actor podría aún apelar la decisión.

Por Candy Valbuena

Jean-Claude Van Damme. Foto: Archivo/Gtres
Un juzgado belga desestimó este miércoles, 10 de septiembre el recurso presentado por el actor Jean-Claude Van Damme para solicitar la celebración de un nuevo juicio tras un accidente ocurrido el año pasado cuando conducía bajo los efectos del alcohol en Knokke-Heist (Bélgica), en el que embistió un coche aparcado antes de estrellarse contra un árbol.

Condenado en rebeldía, Van Damme presentó un recurso que fue desestimado hoy, según informó la agencia Belga, que precisó que el actor podría aún apelar la decisión.

Un tribunal de Brujas (Bélgica) condenó el pasado marzo al actor a una multa de mil 920 euros y a la suspensión de su permiso de conducir durante dos meses y ocho días.

Jean-Claude Van Varenberg (su nombre real), que iba en el carro con su hijo, embistió a otro estacionado antes de estrellarse contra un árbol que, debido a la fuerza del impacto, cayó sobre otro vehículo que permanecía aparcado.

Noticia al Día/Con información de EFE

