Alcaldía de Maracaibo brinda atención veterinaria gratuita en Francisco Eugenio Bustamante

La Alcaldía de Maracaibo, a través Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) ofreció, el sábado 17 de mayo, una jornada de atención primaria veterinaria en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Más de 180 animales, entre perros y gatos de diversas comunidades, fueron desparasitados y vacunados durante la jornada. Esta iniciativa responde a una solicitud directa que los habitantes de la zona le hicieron alcalde encargado, Adrián Romero Martínez.

María Gabriela Retamosa, presidenta del Instituto Municipal de Protección Animal, destacó la importancia de este tipo de actividades, y recordó que hasta la fecha han participado en cuatro mega jornadas con una atención total de 365 animales.

"Para nosotros es fundamental llevar estas jornadas a las comunidades. La vacunación antirrábica es crucial para la salud de nuestros animales y, por ende, para la salud pública. Una mascota sana es una familia sana, y hoy hemos dado un paso importante en esa dirección", indicó.

Es jornada de Francisco Eugenio Bustamante contó con la participación de los vecinos, quienes expresaron su agradecimiento por esta oportunidad que les permitió desparasitar y vacunar a sus mascotas.

"Estoy muy agradecida con la Alcaldía. Mi perrita necesitaba sus vacunas y esta jornada nos ha ayudado mucho", comentó Carmen Pérez, residente de la parroquia.

Juan Rodríguez, otro de los vecinos que asistió con su mascota a la jornada, la consideró excelente. “Es la primera vez que veo algo así en nuestra comunidad. Gracias al equipo del Instituto de Protección Animal por este trabajo”.

"Mi gatito ya está desparasitado. Estoy muy contenta porque no tenía cómo llevarlo al veterinario. Muchas gracias por pensar en nuestras mascotas", manifestó María González.

