La reconocida cantante Alejandra Guzmán anunció que se tomará un receso urgente de su carrera musical para atender su salud. Todas sus presentaciones programadas para 2025 serán reprogramadas para 2026.

La artista compartió la noticia el pasado jueves 24 de julio a través de un comunicado, explicando que la decisión se debe a una intervención quirúrgica a la que se sometió recientemente. "Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio", detalló en el comunicado.

La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán enfatizó que esta fue una decisión difícil, pero completamente necesaria para asegurar su recuperación completa. "Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen", afirmó.

Guzmán reiteró su compromiso con su recuperación y prometió volver con fuerza para ofrecer el espectáculo que sus fans esperan. "Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el ‘Brilla Tour’ que esperan y merecen", concluyó.

Noticia al Día/Univision