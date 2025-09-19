Viernes 19 de septiembre de 2025
Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Finalmente, el ídolo musical retomará su gira denominada De Rey a Rey, según confirmó en un reciente mensaje videograbado

Por Ernestina García

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU
Luego de que en días pasados Alejandro Fernández pospusiera un par de conciertos en Estados Unidos por motivos de salud, está listo para volver a los escenarios. El Potrillo fue diagnosticado con salmonelosis y tomó un descanso en casa para recuperarse, tiempo en el que recibió la visita de sus seres queridos, una de ellas su nieta Cayetana, de 4 años.

Lee también: Osmariel Villalobos anuncia que le diagnosticaron cáncer de mama: "Estoy enfrentando esto desde la calma"

Finalmente, el ídolo musical retomará su gira denominada De Rey a Rey, según confirmó en un reciente mensaje videograbado, feliz de reencontrase con su público, especialmente para la celebración del Grito de Independencia con su ya tradicional actuación en Las Vegas.

Recientemente, Alejandro canceló conciertos en las ciudades de Dallas y El Paso e hizo público un comunicado para informar que, por problemas de salud, debía posponer esas fechas.

“Desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días…”, explicó a sus seguidores en redes sociales. Las muestras de apoyo fueron constantes para el intérprete, quien se mostró muy agradecido con quienes le desearon pronta recuperación. “Gracias de corazón por todo su cariño y comprensión”, escribió sin dar más detalles.

Se recupera El Potrillo

De buen ánimo, Alejandro se dejó ver en un clip para compartir cómo se encuentra, listo para comenzar a trabajar y dar continuidad a sus presentaciones. “Amigos, acabo de ver a mi doctor y me dio luz verde para cantar…”, explicó en los primeros segundos del video para luego dar a conocer las fechas de sus siguientes shows: “Nos vemos este fin de semana en Phoenix y en Las Vegas. Prepárense para un show inolvidable celebrando la música de mi padre y la Independencia de nuestro querido México, y que ¡viva México…!”, dijo en otro momento, sonriente y motivado por lo que viene.

La reacción entre los usuarios fue inmediata, felices por este esperado anuncio que pone fin a la incertidumbre sobre su estado de salud. Por supuesto, su hija, Camila Fernández, quien lo ha acompañado a lo largo de esta gira, celebró con él esta noticia: “Eso, pa”, escribió la joven cantante en los comentarios del video, orgullosa de escribir inolvidables páginas a su lado. Es así como El Potrillo celebra el hecho de estar mejor, tras haber seguido de manera puntual las indicaciones de su médico.

Noticia al Día/Hola

Sucesos

Hallan muerta a la mujer desaparecida tras el derrumbe de una casa en Caracas: Los tres heridos fueron identificados

Las labores de búsqueda permitieron localizar el cadáver de una mujer, de 61 años de edad, quien quedó atrapada bajos los escombros y cuya identificación aún no ha sido revelada por las autoridades. La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, se presentó en el lugar del lamentable hecho.

Al Dia

La critican por flaca: Aquí la vemos divina

La actriz venezolana Coraima Torres, conocida por su icónico papel en la telenovela "Kassandra", ha sido objeto de controversia en…
Al Dia

La modelo venezolana Isabella Ladera demandó a Beéle por filtración de videos íntimos

Aunque los abogados de ambos aseguraron que tomarían medidas en el caso, lo cierto es que para muchos usuarios todo sigue pareciendo una burla
Farándula

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Se desconoce la enfermedad que padecía

