Aleska Génesis acepta ser novia del influencer italiano Luca Onestini

A medio año de haber anunciado el fin de su historia de amor con Clovis Nienow, Aleska Génesis deja atrás oficialmente la soltería.

La modelo venezolana, quien volvió a recuperar la ilusión en el terreno amoroso durante su participación en La casa de los famosos All-Stars (Telemundo) junto al italiano Luca Onestini, entró nuevamente el pasado viernes por unas horas a la casa más famosa de la televisión hispana y el finalista del exitoso reality show aprovechó la ocasión para oficializar su noviazgo.

"Aquí ante los Palulus, ante nuestros amigos [te digo que] me robaste totalmente el corazón, yo me siento tuyo, espero que tú seas mía. ¿Quieres ser mi novia?”, le preguntó Onestini.

A lo que Aleska respondió con un rotundo ‘sí’.

Convertida oficialmente en la novia de Luca, la exhabitante de La casa de los famosos se dejó ver este domingo 1 de junio, en compañía de su “suegris” a través de las redes sociales.

“A mi lado, la mamá de Luca, mi suegris, una mujer que me ha recibido con tanto amor y dulzura que me hace sentir parte de su familia desde el primer momento. La mamá de un hombre que en esta casa me lo ha demostrado todo”, escribió Aleska junto a la instantánea.

Quién es Luca Onestini, novio de Aleska Génesis



Nacido en Italia y con un perfil multifacético desde el ángulo laboral. Así es Luca Onestini, uno de los habitantes más guapos de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ y que además forma parte de la ‘nueva generación’ del reality show.

Durante su presentación en el programa, Luca aseguró que le miraban extraño, “como que pobrecito”, pero él aclara que no es la sensación que deben tener sobre él. De inicio también señaló que detectaba no tener buena química con algunos de los famosos, mencionando a la venezolana Aleska Génesis.

Noticia la Día/people