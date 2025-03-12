Aleska Génesis se pronuncia tras ser arrestada en México

Tras su detención en México, la modelo venezolana, Aleska Génesis, se pronunció a través de sus redes sociales en horas de la mañana de este miércoles 12 de marzo, mediante un comunicado, donde agradeció a todas aquellas personas que están a su lado apoyándola.

"A quienes me han enviado mensajes de apoyo, sus mejores deseos y oraciones, sepan que los llevo en mi corazón. Su solidaridad ha sido un refugio en medio de la tormenta y por eso siempre estaré agradecida", dice la primera parte del comunicado.

Asimismo la modelo dio algunos detalles sobre lo sucedido, afirmando que sus derechos fueron vulnerados de la manera más injusta.

"Como saben, viví una situación irregular en la que mis derechos fueron vulnerados de la manera más injusta. A pesar de todo, hoy estoy en libertad, pero el proceso ha dejado huellas profundas en mí. En este momento, no me encuentro en condiciones físicas ni emocionales para dar declaraciones", puntualizó.

También dijo que necesita un tiempo para sanar y rencontrarse con ella misma para procesar todo lo ocurrido.

Arresto de Aleska

La modelo venezolana Aleska Génesis, participante del reality mexicano ‘La Casa de los Famosos All-Star’, fue arrestada en México poco después de ser eliminada del programa.

El periodista Carlos Jiménez informó que Aleska fue detenida por la orden de aprehensión que ya tenía por su arresto a inicios de enero de 2024 en un caso en el que se le señala del robo de unos relojes de alta gama.

Lee también: Liberada Aleska Génesis: Le retuvieron el pasaporte y no podrá salir de México

Noticia al Día