Alfredo Rojas celebra 45 años de carrera artística en Medellín

El venezolano Alfredo Rojas, aclamado artista y promotor de medios internacionales, dará inicio a la conmemoración de sus 45 años de trayectoria artística con un Gran Rumbón Venezolano que promete ser una experiencia única.

En esta ocasión tan especial, Alfredo Rojas compartirá el escenario con un destacado elenco de artistas que incluirá a Angelove Banda, Javier Marcano (exvocalista de Los Melódicos), Isabella Daza y Fernando Martínez, quienes deleitarán al público con un repertorio vibrante de música popular colombiana.

Además, la Banda Alfredo Rojas y su Caribe Show también estará presente, celebrando sus 26 años de trayectoria musical, asegurando que la fiesta esté llena de ritmo y alegría.

El próximo sábado 14 de junio, la Discoteca Amarna en El Poblado se convertirá en el epicentro de una noche inolvidable de música y celebración.

Alfredo Rojas ha anunciado que esta celebración es solo el inicio de una serie de eventos y lanzamientos musicales que se llevarán a cabo en varios departamentos de Colombia.

Noticia al Día/Nota de prensa