Alicia Machado desata polémica la decir que se arrepiente de haber protestado por Venezuela

La actriz, modelo y exmiss Alicia Machado vuelve a desatar polémica al declarar para un programa de Tv que se arrepiente de haber protestado políticamente por Venezuela.

"Lo que si me arrepiento es haber hablado en algún momento de política sobre Venezuela, manifestándome y pidiendo por Venezuela por la libertad, porque eso me costó un hermano, entonces cuando he tenido que dar opiniones en este tema tan complejo es difícil porque es un mundo mucho más sucio".

Machado en le clip aseguró "prefiero mantenerme al margen porque cada vez que hablo del tema es usado en mi contra".

Noticia al Día/RRSS