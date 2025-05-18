Amanda Dudamel se casa y escogió a su hermana menor como madrina de bodas

De acuerdo a una publicación en la red social Instagram, la Miss Venezuela 2021 Amanda Dudamel anunció quien será su madrina de bodas.

En un carrusel de fotos, se puede observar a la modelo en compañía de su hermana Victoria Dudamel en la playa haciéndole la propuesta.

«Le hice la pregunta más especial a la chiquita de mi vida!!! En un clip se ve a la hermana menor de la primera finalista del concurso de belleza Miss Universo 2022, no dudó en aceptar entre lágrimas de felicidad.

Amanda Dudamel, Miss Venezuela 2021, se comprometió con Daniel Andrés Roa Farías en enero de 2025. La noticia fue anunciada a través de las redes sociales, donde Amanda mostró el anillo de compromiso junto a su pareja. Se espera que la boda sea en algún momento de este año.

Noticia al Día/RRSS