Amber Heard se convierte en madre de mellizos y sigue su vida en Madrid

Amber Heard aprovechó el Día de la Madre para anunciar la llegada de sus mellizos. La actriz, que se convirtió en madre por primera vez hace cuatro años con Oonagh Paige, ha "finalizado su familia" dándoles la bienvenida a Agnes y a Ocean. Así lo expuso ella misma a través de sus redes sociales donde informó de la incorporación de estos dos nuevos miembros que nacieron ayer.

Heard se mudó a Madrid hace más de tres años después del turbulento juicio contra Jhonny Depp. Donde, lo que comenzó siendo una acusación de maltrato, terminó a favor del protagonista de ‘Piratas del Caribe’ que recibió un millón de dólares del seguro de Heard, dinero que se comprometió a donar a asociaciones benéficas. Desde entonces, la actriz que daba vida a Mera en ‘Aquaman’ se retiró de los focos Hollywoodienses y se mudó a nuestro país. Primero probó suerte en Mallorca pero terminó viviendo en Madrid bajo el pseudónimo Martha Jane Cannary, donde lleva una vida tranquila.

Compró una casa en El Viso y es habitual verla correr por los alrededores, disfrutar del sol en las terrazas y pasear con su hija. En más de una ocasión ha atendido a los periodistas y paparazzis curiosos por su estancia aquí siempre de forma amable, tal y como ellos han explicado.

Celebró el Día de las Madres por todo lo alto

“Este Día de la Madre 2025 será uno que jamás olvidaré. Estoy más feliz de lo que las palabras pueden expresar al celebrar la culminación de la familia que durante años he soñado construir. Hoy comparto oficialmente la noticia de que di la bienvenida a dos nuevos integrantes en la familia Heard”, escribió la intérprete de Aquaman.

Con 39 años, Heard ya era madre de Oonagh, su hija nacida en 2021 por gestación subrogada, y ha compartido en varias ocasiones lo significativa que ha sido la maternidad en su vida. En esta ocasión, confesó que su dicha se ha multiplicado con la llegada de sus mellizos: “Cuando tuve a mi primera hija hace cuatro años, mi mundo cambió para siempre. Pensé que no podía sentir más alegría… pero ahora esa felicidad se ha triplicado”.

La actriz reflexionó también sobre su camino hacia la maternidad en solitario, describiéndolo como un proceso lleno de desafíos pero profundamente gratificante: “Convertirme en madre por mi cuenta y en mis propios términos, a pesar de mis problemas de fertilidad, ha sido la experiencia más humilde de mi vida. Estoy eternamente agradecida por haber podido tomar esta decisión de forma responsable y consciente”.

Lee también: Amber Heard pagó el millón de dólares que debía a Johnny Deep

Noticia al Día/Con información de ELLE