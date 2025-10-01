Ana de Armas y el debate sobre su cambio estético en París

Ana de Armas captó la atención de todos durante su reciente aparición en la Semana de la Moda de París, pero no por su estilismo habitual, sino por los cambios visibles en su rostro. La aclamada actriz, nominada al Oscar en 2023 por su papel de Marilyn Monroe en Blonde, se convirtió en el centro de un intenso debate sobre su apariencia.

La Dra. Laura Santos, médico estético de DEMYA Martín del Yerro – Amselem, analizó las fotos de la actriz y compartió sus observaciones. "Ana se presentó en París con un aspecto radiante, pero es evidente que ha habido un cambio en su rostro, probablemente debido a algún retoque estético estratégico. Es posible que haya buscado recuperar la hidratación y luminosidad de su piel tras el verano", explicó la doctora.

Según la experta, el ácido hialurónico parece haber jugado un papel clave en este cambio. "En las imágenes, se puede notar un aumento de volumen en el tercio medio del rostro, especialmente en los pómulos y la zona peribucal. Además, es probable que se hayan utilizado inductores de colágeno en el tercio superior", añadió.

Foto: Getty images

En cuanto a sus labios, la Dra. Santos observó que estos lucen más voluminosos que antes, sugiriendo que se ha utilizado un ácido hialurónico de mayor densidad. "Es probable que estos retoques se hayan realizado poco antes del evento, lo que explica la evidente diferencia en el volumen, algo que con el tiempo se integra de manera más natural", comentó.

La médico también mencionó que los neuromoduladores parecen ser parte de su rutina, ayudando a mantener una mirada descansada y juvenil. "Ana siempre opta por una medicina estética preventiva, lo que se refleja en su piel luminosa y bien cuidada", concluyó.

A pesar de las controversias sobre sus posibles intervenciones estéticas, Ana de Armas sigue transmitiendo frescura y juventud, consolidando su estatus como una de las figuras más admiradas de la industria del entretenimiento. Sin duda, su presencia en París ha generado tanto elogios como debates sobre la belleza y la estética en el mundo actual.

Foto: Getty Images

Pasante/Leila González/Noticia al Día/Hola!