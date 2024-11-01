Otra de las artistas que se sumó a las tendencias de Halloween, fue la cantante de vallenato Ana del Castillo, pero esta vez, no quiso causar miedo, sino que aprovechó la oportunidad de hacer un homenaje a su ídolo Diomedes Díaz.

"CON MUCHO GUSTOOOOOO🎤… Diomedes Díaz😍🔥🗣️ Solo sé que mi folclor no es pista de COMPETENCIA🎵🎶 Si nace no se cría y si se cría se VUELVE LOCO🤯" comentó en una publicación en su cuenta de Instagram junto a una sesión de fotos igualando el estilo del Cacique de la Junta.

El carrusel de imágenes estuvo acompañado por imágenes reales de Diomedes Díaz. La cantante no solo utilizó ropa similar a la del cantante, sino también igualó sus gestos característicos.

En muchas oportunidades la cantante ha revelado que es fanática de Diomedes Díaz, al punto que tiene un cuadro con una imagen del artista en su casa y en su fondo de pantalla del celular. Además, ha incorporado varios de los éxitos del artista en su repertorio.

