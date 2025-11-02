Domingo 02 de noviembre de 2025
Farándula

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Al compartir momentos emotivos de su primer show, Ángela se sinceró sobre cómo el frenesí mediático en torno a su vida sentimental ha impactado su carrera.

Por Ernestina García

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Ángela Aguilar dio inicio a una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su gira "Libre Corazón". La estrella de la música regional mexicana, que cuenta con una impresionante comunidad de más de 10.2 millones de seguidores solo en Instagram, utilizó esta plataforma para compartir el primer video promocional de la gira, que comenzó el pasado 24 de octubre en el Teatro Ritz de Newark, Nueva Jersey.

Un reencuentro con sus "Angelitos"


En un gesto de agradecimiento a sus fans, a quienes cariñosamente llama "angelitos", la hija de Pepe Aguilar publicó un emotivo video en el que reflexiona sobre este nuevo comienzo.

Al compartir momentos emotivos de su primer show, Ángela se sinceró sobre cómo el frenesí mediático en torno a su vida sentimental ha impactado su carrera.

En la publicación, se le escucha decir una frase reveladora: “Cuanto más tiempo pasaba, más olvidaba lo que una vez fui”, aludiendo a la necesidad de reconectar con su esencia artística.

Detalles del video y reconocimiento


El video también incluye una tierna escena grabada junto al mar, donde se la ve con un vestido blanco. Estas imágenes corresponden a la reciente celebración de su cumpleaños número 22, en la que estuvo rodeada de su familia, amigos y su esposo, Christian Nodal.

El inicio de la gira se produce poco después de que Ángela recibiera un importante reconocimiento. Recientemente fue honrada con el Premio La Musa Elena por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, destacando su contribución a la música regional mexicana.


Durante su discurso de aceptación, la cantante se mostró vulnerable al hablar sobre cómo el odio en línea la ha afectado, compartiendo un emotivo discurso:

"Acepto este reconocimiento con el corazón lleno de gratitud. Siento que muy a menudo nos dicen que hagamos cosas incluso cuando tenemos miedo, que las hagamos a pesar del miedo. Y estar aquí ahora mismo, en este momento de mi vida, en una sala llena de gente, sinceramente, me asusta mucho".

Esta gira marca un momento de renovación y valentía para la artista, quien busca centrarse en su música y en el apoyo incondicional de sus seguidores.

Noticia al Día/

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Júbilo desbordado: Así vivió Isnotú la canonización de su hijo predilecto

Júbilo desbordado: Así vivió Isnotú la canonización de su hijo predilecto

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Noticias Relacionadas

Deportes

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Houston brilló con alta efectividad ofensiva y juego colectivo, mientras Boston tuvo una noche errática. Kevin Durant sumó 26 unidades, mientras que Hugo González aportó siete puntos en 17 minutos.
Farándula

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

La cantante y compositora dominicana también explicó que, para marcar este momento, decidió lanzar una canción titulada “1 de noviembre”, que definió como una historia hecha música.
Al Dia

Sigiloso visitó a Diosa Canales en la ‘Casa de Alofoke’ y le llevó flores

Con su entrada a ‘La Casa de Alofoke 2’, Diosa busca continuar su proyección internacional, aprovechando el gran auge que tiene el exitoso proyecto a nivel mediático para mostrar un lado diferente que, asegura, pocos conocen.
Farándula

Stephany Abasali, la favorita que lo tiene todo en el Miss Universo: Rostro, cuerpo y una pasarela de impacto que enamora a Tailandia

La joven de 25 años y estudiante de Economía no solo deslumbra por sus atributos naturales, sino por una estrategia de contenido digital perfectamente ejecutada que la mantiene en la cima de las favoritas.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025