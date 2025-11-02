Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Ángela Aguilar dio inicio a una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su gira "Libre Corazón". La estrella de la música regional mexicana, que cuenta con una impresionante comunidad de más de 10.2 millones de seguidores solo en Instagram, utilizó esta plataforma para compartir el primer video promocional de la gira, que comenzó el pasado 24 de octubre en el Teatro Ritz de Newark, Nueva Jersey.

Un reencuentro con sus "Angelitos"



En un gesto de agradecimiento a sus fans, a quienes cariñosamente llama "angelitos", la hija de Pepe Aguilar publicó un emotivo video en el que reflexiona sobre este nuevo comienzo.

Al compartir momentos emotivos de su primer show, Ángela se sinceró sobre cómo el frenesí mediático en torno a su vida sentimental ha impactado su carrera.

En la publicación, se le escucha decir una frase reveladora: “Cuanto más tiempo pasaba, más olvidaba lo que una vez fui”, aludiendo a la necesidad de reconectar con su esencia artística.

Detalles del video y reconocimiento



El video también incluye una tierna escena grabada junto al mar, donde se la ve con un vestido blanco. Estas imágenes corresponden a la reciente celebración de su cumpleaños número 22, en la que estuvo rodeada de su familia, amigos y su esposo, Christian Nodal.

El inicio de la gira se produce poco después de que Ángela recibiera un importante reconocimiento. Recientemente fue honrada con el Premio La Musa Elena por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, destacando su contribución a la música regional mexicana.



Durante su discurso de aceptación, la cantante se mostró vulnerable al hablar sobre cómo el odio en línea la ha afectado, compartiendo un emotivo discurso:

"Acepto este reconocimiento con el corazón lleno de gratitud. Siento que muy a menudo nos dicen que hagamos cosas incluso cuando tenemos miedo, que las hagamos a pesar del miedo. Y estar aquí ahora mismo, en este momento de mi vida, en una sala llena de gente, sinceramente, me asusta mucho".

Esta gira marca un momento de renovación y valentía para la artista, quien busca centrarse en su música y en el apoyo incondicional de sus seguidores.

Noticia al Día/