Angelina Jolie: "Amo mi país, pero no le reconozco en este momento"

Angelina Jolie, durante la rueda de prensa de presentación de su nueva película Couture en el Festival de San Sebastián, manifiesta su preocupación por la situación actual en su país. La actriz estadounidense, que genera gran expectación con su presencia, declara: "Amo mi país, pero no le reconozco en este momento".

Jolie explica que siempre ha vivido a nivel internacional y señala que cualquier cosa que divida o limite las expresiones personales y las libertades es peligrosa. "Son tiempos tan serios que hay que tener cuidado con lo que se dice", enfatiza. La actriz destaca que todos están enfrentando momentos difíciles y que es esencial ser conscientes de las palabras que elegimos.

En Couture, Jolie interpreta a Maxime, una directora de cine estadounidense en la cuarentena a la que le diagnostican cáncer. La película se desarrolla en el contexto de la Semana de la Moda de París y narra las historias entrelazadas de tres mujeres: Maxime, Ada, una joven modelo de Sudán del Sur, y Angèle, una maquilladora francesa que sueña con ser escritora.

Este relato no solo refleja la lucha personal de las protagonistas, sino también los desafíos que enfrentan las mujeres en un mundo que a menudo limita sus libertades.



Pasante/ Leila González

