Anitta estrenó su documental "Larissa: La otra cara de Anitta" en Netflix

La cantante brasileña Anitta estrenó en Netflix su documental, ‘Larissa: La otra cara de Anitta’, que explora el lado “más íntimo y vulnerable” de la artista, según un comunicado de la agencia de talentos The Wall Group.

«Tenía muchas ganas de estrenar el documental y estoy muy contenta de presentar un poco de Larissa sin filtros al mundo”, apuntó la artista, cuyo nombre real es Larissa de Macedo Machado.



De acuerdo con el comunicado, ‘Larissa: La otra cara de Anitta’, indaga en “el viaje de autodescubrimiento” de la artista desde el punto de vista de un antiguo amor de juventud que ahora “tiene la misión de revelar al mundo quién es la verdadera Larissa”.



Además, también explora la carrera internacional de Anitta e incluye momentos como su participación en el Carnaval de Río de Janeiro, su nominación a diversos premios o sus actuaciones en distintos festivales internacionales.



El documental, un relato de la vida de Anitta “más allá de los focos”, está dirigido por João Wainer y Pedro Cantelmo y escrito por María Ribeiro, además, cuenta con Felipe Britto y Melanie Chapaval Lebensztajn como sus productores ejecutivos.

Noticia al Día/RT