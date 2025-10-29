Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizan momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

En un momento inolvidable del concierto que ofreció Sabrina Carpenter en el emblemático Madison Square Garden, la reconocida actriz Anne Hathaway protagonizó un divertido “arresto” simulado que se volvió viral en redes sociales y conquistó a los más de 20 mil personas.

Durante uno de los segmentos característicos de la gira “Short n’ Sweet Tour”, Sabrina Carpenter emplea una dinámica donde “arresta” a un fan del público antes de interpretar su tema “Juno”. En esta ocasión, la sorpresa fue inevitable cuando la protagonista del papel de Mia Thermopolis en la saga de Disney, El diario de la princesa fue la invitada especial en esta interacción.

Hathaway, luciendo un elegante top negro sin tirantes y jeans, respondió con humor cuando Carpenter le preguntó de dónde venía y ella entre risas grito Genovia, una clara referencia al reino ficticio donde su personaje es princesa.

Esta respuesta provocó aplausos y risas entre los asistentes, que evidenciaron su emoción por este toque de nostalgia. “Sabrina preguntó a Anne si podía arrestarla por ser ‘la princesa más perfecta del mundo’, para luego entregarle unas esposas forradas en felpa rosa, accesorio distintivo del segmento.

La actriz levantó las esposas, las besó y participó con carisma antes de que Carpenter retomara el escenario para continuar el espectáculo con su canción ‘Juno’”.

Este momento fue celebrado no solo por la espontaneidad y sentido del humor que derrocharon ambas artistas, sino también porque marca un acercamiento entre generaciones: un ícono del cine juvenil junto a una joven estrella del pop que sigue ganando fama y carisma entre su público.

Anne Hathaway llega a este evento en un momento clave, pues se prepara para retomar su personaje emblemático en la próxima entrega de El diario de la princesa, cuyo rodaje está programado para este año bajo la dirección de Adele Lim.

La inclusión de figuras destacadas como Hathaway en la gira de Carpenter ha sido una constante, sumándose a una lista que incluye celebridades como Gigi Hadid, Salma Hayek y Millie Bobby Brown, lo que convierte el espectáculo en una plataforma donde la música, la cultura pop y la viralidad convergen para el deleite de los fans.

Andrea Barrueta/Pasante/fotografía Caraota digital



Noticia al Dia