Antonio Banderas celebra sus 65 años "Cada arruga en mi cara es una historia, una lección"

Este domingo, 10 de agosto, Antonio Banderas cumple 65 años. Y lo hace como ha vivido siempre: con intensidad, emoción y una mirada profunda hacia todo lo que ha recorrido.

Lee también:Paris Hilton anuncia nacimiento de su primer bebé

Actor, director, productor y empresario teatral, el malagueño celebra una vida llena de aventuras personales y profesionales con la energía intacta del joven soñador que un día dejó su tierra natal persiguiendo un sueño.

¡Sesenta y cinco años!… Suena a mucho, pero en mi mente sigo sintiendo la misma curiosidad y energía que cuando era un joven soñador en Málaga”, comparte con la revista ¡HOLA! en una conversación en la que no falta la emoción ni la gratitud.

A pesar del paso del tiempo, o precisamente gracias a él, Banderas hace balance de su vida: “El tiempo pasa, pero las ganas de vivir no. Miro hacia atrás y veo un camino lleno de desafíos, de éxitos, de trabajo, pero, sobre todo, de un aprendizaje constante”.

Y con esa mirada serena que solo da la experiencia, Antonio resume lo que ha aprendido con los años: “Cada arruga en mi cara es una historia, una lección y estoy agradecido con cada una de ellas”. De esta manera, Antonio hace referencia al paso del tiempo pero desde la aceptación, la gratitud por lo vivido y la madurez que la experiencia aporta.

Antonio Banderas ha vivido una apasionante trayectoria que no deja de evolucionar. A lo largo de las décadas ha sabido reinventarse, asumir riesgos y mantenerse fiel a sus principios, siempre con su familia como pilar esencial y sin olvidar sus raíces.

Nacido el 10 de agosto de 1960 en Málaga, en casa lo llamaban Nonito. Como otros grandes nombres del panorama español, en su juventud soñó con el fútbol.

Llegó a jugar en el filial del Málaga, pero una lesión a los catorce años truncó ese camino y le abrió la puerta al mundo de la interpretación, casi como si la vida le forzara a reinventarse desde muy pequeño y encontrar así su verdadera pasión.

Antonio comenzó a formarse y trabajar sin descanso y lo apostó todo, tanto fue así que a los 19 años tomó la decisión de dejar su Málaga querida e ir al Madrid de las grandes oportunidades a seguir creciendo. Se marchó con 15.000 pesetas en el bolsillo —y con unos bolsillos interiores cosidos por su madre “por si alguien le robaba”, nos cuenta el protagonista—. Allí, en pleno auge cultural y coincidiendo en el camino con grandes figuras del cine como Pedro Almodóvar, encontró su sitio.

El teatro fue su primer refugio, pero pronto llegaría el cine, y con él, la proyección internacional. “Siempre he creído que la vida es como un gran escenario, y he tenido la suerte de pisar muchos: desde los teatros de mi Málaga natal hasta los grandes estudios de Hollywood”, afirma Banderas, quien en 1992 emprendió su salto internacional a Estados Unidos.

En 1992 hizo las maletas rumbo a Estados Unidos. Iba en busca de nuevas oportunidades, pero con su tierra natal siempre presente. Décadas después, el recorrido vital lo llevó de nuevo a casa, esta vez como impulsor de proyectos culturales. El más importante: el Teatro del Soho CaixaBank, que ha convertido en un epicentro de creación escénica y del que se siente profundamente orgulloso.

La vuelta a sus orígenes se intensificó tras el infarto que sufrió el 26 de enero de 2017 mientras se encontraba en su casa de campo en Londres. Tenía 56 años. Fue un momento clave que lo llevó a reconectar aún más con su ciudad, su salud y su vocación más pura. “Mi pasión por el teatro, que ha resurgido con este proyecto, ya que es un regreso a mis orígenes.

Es un recordatorio de que, al final del día, lo que importa es la conexión directa con el público, la magia de estar en el aquí y en el ahora”, explica.

Un cumpleaños lleno de emociones



Este cumpleaños llega, además, en un momento especialmente emocionante para él. Su hija, Stella del Carmen, se encuentra ultimando los preparativos de su boda con Alex Gruszynsky, una celebración que tendrá lugar en octubre y que se celebrará en España en un escenario íntimo y familiar. “Es una boda muy esperada y estamos todos muy ilusionados y felices, porque Alex es casi de la familia, ya que se conocen desde niños”, confiesa.

“Ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos más bonitos de mi vida. Me toca ser el padre de la novia y es un papel que asumo con toda la emoción del mundo”, confiesa Antonio. Su relación, cercana y auténtica, ha permanecido inalterable con el paso de los años.

“Que se case en España es algo que me llena de orgullo. Stella es muy andaluza, muy de Málaga, aunque haya crecido en Estados Unidos. Es su manera de reconectar con sus raíces y de compartir su tierra con su futuro marido y con toda su familia” confiesa Antonio. Stella ha sido siempre una figura central en su vida. “Mi familia, y muy especialmente mi hija, juega un papel esencial que me ayuda a comprender mi rol en el mundo”, afirma.

Y esa visión del mundo también se proyecta en cómo concibe su carrera: “Aún me quedan personajes por interpretar e historias que contar”. A día de hoy, Antonio Banderas no frena. Continúa al frente de su proyecto teatral, acompañado por Nicole Kimpel, con quien celebra once años de relación, y pendiente de cada detalle de lo que ocurre en su tierra.

Al mirar su camino con perspectiva, el protagonista no solo se muestra orgulloso de su propio camino, también del de los que vienen detrás. “También me siento orgulloso de haber sido un puente entre el cine español y el cine internacional. Y me emociona ver cómo las nuevas generaciones de actores españoles están triunfando en todo el mundo. Es la prueba de que el talento no tiene fronteras”, afirma convencido.

Banderas celebra sus 65 años en plena forma, con nuevos proyectos sobre la mesa, una boda familiar a la vista y el foco puesto en lo que más le importa: su gente, su ciudad y su trabajo. Lejos de hacer balance con nostalgia, vive este momento con orgullo, mirando al presente y al futuro con ilusión.

“En cada momento de mi vida ocupé el espacio que debí ocupar, elegí con quién debía viajar e hice lo que creí que tenía que hacer”, reflexiona. Y lo hace como siempre: con los pies en Málaga y la pasión que le caracteriza.

Noticia al Día/hola