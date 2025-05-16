Jueves 21 de agosto de 2025
Farándula

Anuncian la causa de muerte de la actriz Michelle Trachtenberg

Los fans de la estrella habían mostrado preocupación por el estado de salud de la actriz con base en imágenes que había publicado en redes sociales

Por Noticia al Dia

Anuncian la causa de muerte de la actriz Michelle Trachtenberg
Foto/RT
La actriz de ‘Gossip Girl’ y ‘Buffy, la cazavampiros’, Michelle Trachtenberg, originaria de Estados Unidos, fue hallada sin signos vitales el pasado mes de febrero de 2025 en un apartamento lujoso en la ciudad de Nueva York.

Habría fallecido de forma natural como resultado de complicaciones de una diabetes, según informó la Oficina del Médico Forense de la ciudad.

Al principio, los médicos se abstuvieron de señalar la causa de muerte de Trachtenberg, quien tenía 39 años al morir, debido a que la familia había solicitado no realizar una autopsia a su cuerpo por motivos religiosos. El forense a cargo, al no tener pruebas de un delito o crimen, respetó la decisión y consiguió sus conclusiones luego de los resultados del laboratorio.

La ex estrella de Disney fue encontrada sin conocimiento por su madre en su apartamento situado en el centro de Manhattan el pasado 26 de febrero. Los paramédicos que asistieron al lugar la declararon muerta ahí mismo y se descartó cualquier investigación.

Los fans de la estrella habían mostrado preocupación por el estado de salud de la actriz con base en imágenes que había publicado en redes sociales, aunque Trachtenberg comentó que estaba "feliz y saludable".

La revista People fue informada sobre que la actriz se había sometido recientemente a un trasplante de hígado, aún se desconoce el motivo, y podría haber experimentado complicaciones por dicha operación. Otra fuente de información indicó al medio que Trachtenberg estaba pasando por un estado depresivo, le conto a sus amigos que estaba teniendo momentos muy difíciles durante el último año..

