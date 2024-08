Aracely Arámbula revela que sus hijos quieren dedicarse a la actuación

Los dos hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel; Miguel y Daniel, quienes actualmente tienen 17 y 15 años y viniendo de una madre actriz y un padre cantante ¿acaso pretenden seguir los pasos de alguno de ellos?, la protagonista de la telenovela Abrázame muy fuerte, reveló que sus vástagos, al parecer, están más inclinados por la actuación.

“Desde chiquitos [a Miguel y Daniel] les llamaba mucho la atención esto [de la actuación]. También me veían en Perfume de Gardenia y me decía Daniel ‘hay mamá, pareces una princesa’, cuando yo salía del elevador”, reveló Arámbula al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV).

"Les encanta y les llama mucho la actuación. Les llama la atención todo lo que hago; ver también las telenovelas. Ahorita es el punto donde ellos ya razonan esta parte donde dicen ‘wow, mi mamá es Gardenia. Hace la obra de teatro y es artista’. Como que lo ven muy normal”.

La famosa también compartió que sus hijos inician la etapa de romance y está contenta por ellos; incluso, dio a conocer que Miguel es el que tiene una relación sentimental. “Bueno, bueno [ya huelo a suegra]. Pero soy muy feliz. Diría mi papá que soy muy alcahueta [permisiva]. Soy la más feliz que mis hijos sean felices”, confesó.

“Solamente tiene novia uno de mis hijos, pero ya el otro también está enamorado. Me va a regañar porque ya me dijo ‘mamá, no estés contando de mí’. ‘Ah bueno’, le dije yo. Pero es que estoy muy orgullosa”.

Justamente, ahora que Aracely Arámbula regresa, 14 años después, como protagonista de la obra Perfume de Gardenia, confiesa que todo su trabajo lo hace por sus vástagos, quienes son su motor en la vida. “[Todo proyecto que realizo es] dedicado cien por ciento a mis hijos, a Miguel y a Daniel”, comentó. “Mis hijos me cuidarán en algún momento; así como, nos acompañamos todos muy unidos en familia”.

Noticia al Día/People