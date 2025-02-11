Argenis Carruyo se retracta sobre sus críticas a Maxus: "Me equivoqué y quiero aclararlo"

Mediante su cuenta en Instagram, Argenis Carruyo, más conocido como el "El Volcán de América", se retrató sobre las críticas a la marca Maxus, tras relatar que su camioneta había presentado fallas desde el momento en que la adquirió.

Tras la polémica, el cantante ha pedido disculpas públicamente a la compañía: "Hace unos días, compartí un video criticando a Maxus, pero hoy quiero rectificar. Hablé desde la molestia sin conocer toda la información, y luego de conversar con la marca, entendí que mis comentarios fueron injustos", empieza el mensaje de disculpa.

Agregó que Maxus, si ofrece garantía, responde y se preocupa por sus clientes, al tiempo que explicó que, en su caso, la marca actuó rápidamente y solventaron el problema de manera afectiva.

"Hoy quiero hacer lo correcto: pedir disculpas y dejar claro que Maxus es una marca confiable. Como gesto de buena voluntad, eliminé el video anterior y quiero invitar a todos a informarse antes de emitir juicios", reza el comunicado.

De acuerdo a la publicación, el cantante detalla que el problema no fue el vehículo, sino una mala experiencia con una persona específica del servicio técnico.

El cantante también aprovechó el espacio para agradecer a Maxus, por haberlo escuchado.

"Gracias, Maxus, por escucharme y responder con profesionalismo".

Argenis Carruyo critica a Maxus

Recienteme el famoso cantante Argenis Carruyo, generó polémica, al criticar la marca de autos Maxus, en un video publicado en sus redes sociales el artista describió lo sucedido como "la peor" camioneta que puede existir en la tierra.

Según Carruyo, la camioneta presentó problemas de compresión y tuvo que llevarla en repetidas ocasiones al concesionario donde la adquirió. Sin embargo, las fallas persistieron y tuvo que recurrir a mecánicos particulares para intentar solucionar el problema.

"Me engañaron, me dijeron que esta camioneta era buena, pero no es así. He tenido que gastar mucho dinero en reparaciones y la camioneta sigue fallando", expresó molesto Argenis Carruyo, en el video, el cual ya no se encuentra disponible en sus redes.

