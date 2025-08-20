La amiga de Cardi B y Tekashi 6x9ine, falleció tiroteada tras haber salido de un club en la madrugada del del 16 de agosto.

El caso revuelve a la ciudad de Nueva York e investigan a su pareja por vínculos criminales. Por sus publicaciones en internet y su presencia en discotecas, Ariela “La Langosta” se había convertido en una creadora de contenido muy notoria en esta ciudad estadounidense.

El pasado sábado 16- Ago, cuando volvía de una fiesta, fue asesinada en un suceso que está catalogado como impreciso.

Mientras sus seguidores lamentan su partida, las autoridades centran en la investigación a su novio, del que se sospecha tiene lazos oscuros.

Quién era Ariela “La Langosta”, la creadora de contenido que fue furor de noches en Nueva York

Ariela “La Langosta, era conocida con ese nombre por su energía fornida, tenía 33 años de edad y era originaria de Republica Dominicana.

Vivía en Nueva Jersey y desde allí, gracias a la creación de contenido, consiguió popularidad en las redes sociales, llegando a sobrepasar el medio millón de seguidores.

Además, de eso trabajaba como bailarina y mesera en distintos clubes nocturnos de Nueva York, como los reconocidos Opus Lounge o Starlets, donde había obtenido una bien calificada reputación. Esta última mencionada discoteca, fue la que anuncio el fallecimiento de Ariela a través de la web.

Gracias a la fama, La Langosta había tablado amistad con algunos famosos de talla internacional, como “Cardi B” y La “Insuperable”, pero más que todo con el rapero estadounidense “Tekashi 6ix8ine, que la incluyo en algunos de sus videos y presentaciones.

Tras su asesinato, Tekashi manifestó su tristeza en Instagram manifestando las siguientes palabras: “No existe un corazón más lindo”, escribió como pie de una foto donde se le ve con la influencer.

Por otro lado, se sabe que la bailarina era pareja de Nata Cartier, un hombre al que se le relaciona con grupos delictivos.

¿Homicidio con atribuciones mafiosas?

Ese día, Ariela “La Langosta” había salido a bailar el boliche nocturno Ikon, ubicado en Manhattan, el distrito más conocido de la ciudad, en donde trabajaba como mesera.

Fue una noche como mucha de las que pasaba; no sucedió nada fuera de lugar. De hecho, la joven compartió en su Instagram fotos y videos en donde se le veía feliz, pasándola bien con sus amistades.

Pero en cuanto llego la madrugada del domingo 17 y Ariela estaba por regresar a su hogar, sucedió la tragedia. Aunque aún no sabe que paso exactamente, la creadora de contenido habría fallecido en ese instante, a causa de heridas causadas por arma de fuego.

Su camioneta Mercedes Benz G-Glass negra fue encontrada frente a su residencia en Nueva Jersey, con aberturas en los cristales del lado del asiento del conductor.

Tan solo minutos después se confirmó su terrible deceso, y se supo que estaba acompañada de su novio, Nata Catriel, quedando bajo arresto para ser interrogado, y quien podría ser el principal sospechoso.

Según lo dado a conocer de múltiples fuentes, la joven quedo en medio de una balacera.

La suposición apunta a que la misión de los criminales era dañar a Catriel, a quien se le enlaza con grupos mafiosos. Cabe la posibilidad que lo hayan querido ejecutar a él, y que sin intención le dispararon a Ariela, o que la asesinaron concisamente a ella, para enviar un mensaje intimidatorio a su pareja.

Mientras se le ha dado pie una investigación profunda y se esperan prontos descubrimientos, la comunidad lamenta la perdida de la famosa creadora de contenido.

Noticia al Día/Diego Casanova (Pasante)