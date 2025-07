Arnold Schwarzenegger se vistió de Papa Noel para el rodaje de la película “The Man With The Bag”

El actor Arnold Schwarzenegger sorprendió a todos con su nuevo look y vestido de Papá Noel, en el rodaje de su nueva película navideña llamada “The Man With The Bag”, un género que ya tenía casi tres décadas sin hacer.

Schwarzenegger vuelve a conquistar la pantalla grande, esta vez con un papel que lo aleja de sus icónicos personajes de acción. El actor austriaco se adentra en el género de la comedia familiar para protagonizar “The Man With The Bag”, una película navideña que promete llenar de alegría a grandes y chicos.

En las imágenes se le pudo ver con una barba completa blanca y suéter holgado de Navidad, algo que ha emocionado a sus fans quienes esperan su regreso a las pantallas.

A través de sus redes sociales, el actor Schwarzenegger compartió una primera imagen de su transformación en Santa Claus, luciendo una barba y cabello blancos que lo hacen irreconocible. Esta nueva faceta del actor ha generado gran expectativa entre sus fans, quienes ansían verlo en este papel tan distinto.

La película, producida por MGM, tiene un elenco de lujo que incluye a Alan Ritchson, reconocido por sus papeles en series como “Reacher” y en la saga “Rápidos y Furiosos”. Ambos actores compartirán pantalla en esta aventura navideña llena de humor y acción.

El propio Schwarzenegger expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto: “Es fantástico filmar ‘The Man With The Bag’ con Alan Ritchson. Adam Shankman es uno de los directores más divertidos con los que he trabajado. Nueva York es una ciudad anfitriona increíble y trabajar con Amazon Studios es una alegría. No puedo esperar para compartir toda esta alegría navideña con todos y cada uno de ustedes”.

