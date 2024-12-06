Arraigo Zuliano estrena videoclip de su más reciente gaita "Canta y Baila” en memoria de Danelo Badell

Arraigo Zuliano, agrupación musical de la Costa Oriental del Lago liderada por Nohemar Mavárez, estrena su más reciente sencillo titulado “Canta y Baila”.

La grabación de su videoclip fue realizada en Ciudad Ojeda y Maracaibo, con la participación de Danelo Badell.

Describiendo la cotidianidad del zuliano, el amor y la alegría vivida en los encuentros tradicionales de toda familia, el cantautor Nohemar Mavarez, menciona que el trabajo musical “es en memoria del gran artista zuliano Danelo Badell”, quien participó en la interpretación de esta más reciente gaita grabada por esta organización musical zuliana, Arraigo Zuliano.

“Canta y Baila” fue grabada en el mes de julio de 2024 en Estudios Remix en Maracaibo; bajo la producción musical y arreglos de Eduardo Jiménez y Nohemar Mavarez.

En la misma participaron músicos tales como: Humberto Sánchez, Dennis Daguin, Alfonso Marín, Kelvin Bucobo y Marcos García.

Además, cuenta con una producción audiovisual (ya disponible en YouTube) grabado en diferentes locaciones de Ciudad Ojeda y Maracaibo, mostrando la alegría en familia, el compartir cotidiano haciendo similitud entre la sabrosura del golpe tradicional de la gaita misma y lo que lleva muy adentro del alma un Zuliano: cantando , ejercitando, bailando, alegrando los corazones y compartiendo en familia; bajo la producción visual y de fotografía de: Anthony Barazarte, Oswaldo Bermúdez, Johanna Salas y Eduardo Jiménez.

“Vivimos momentos de alegrías con Danelo, y esta grabación no fue la excepción. Ese día reímos, cantamos y bailamos esta gaita que queda para la posteridad. Nos dejó un mensaje alegre, sincero y emotivo para nosotros. Danelo nos recordó que debemos trabajar por nuestra Gaita y defenderla para conservarla en esas nuevas generaciones. Aquí está el resultado de un trabajo musical hecho con cariño y admiración para nuestros gaiteros especialmente, en memoria del Cañón de la Gaita”.

