Arrestan a la venezolana Aleska Génesis al salir de la Casa de los Famosos All Stars, tras ser eliminada

En horas de la noche de este lunes 10 de marzo, Aleska Génesis acaparó los reflectores tras ser eliminada de La Casa de los Famosos All Stars. Pero no solo por su salida del reality, sino porque, al abandonar el set, habría sido arrestada por agentes de la Fiscalía de Justicia del Estado de México.

Según reportes preliminares, la modelo fue detenida en las inmediaciones de la casa donde se realiza el reality, ubicada en Huixquilucan, Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de robo, obtenida por la Fiscalía de Justicia de la CDMX.

El momento del arresto quedó registrado en video y fue difundido por el periodista Javier Ceriani. En las imágenes se observa a Aleska Génesis siendo interceptada por agentes judiciales al abandonar el show.

La influencer fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Ceriani ya había advertido sobre esta posible captura, asegurando que la modelo enfrentaba cargos en México.

"Les dije que tenía orden de aprehensión. Les dije que tenía que ver con los relojes", afirmó el periodista.

El 20 de enero de 2024, Génesis se vio implicada en un caso de robo de relojes de alta gama junto con otras personas. En ese momento, la detención ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y, según la Fiscalía, la orden obedecía a su "probable participación en el delito de robo en pandilla", ocurrido en un inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc.

El Instituto Nacional de Migración (INM) ya había alertado a las autoridades judiciales sobre su ingreso a México, pues la modelo venezolana contaba con una alerta migratoria.

Según Ceriani, el abogado Guillermo Pous ayudó a Aleska a obtener un amparo, pero este dejó de tener efecto al ser eliminada del reality.

Antes de ingresar a la famosa casa, la modelo sabía que había una orden de captura en su contra.

"Les dije a mis hermanas que iba a enfrentar la situación, que iba a dar la cara y que, aunque me metieran presa, demostraría mi inocencia. No iba a estar en persecución o escondiéndome como si fuera una delincuente, porque no lo soy", declaró en su momento.

Aleska Génesis no es ajena a la polémica. Anteriormente, fue acusada de recurrir a la brujería para mantener enamorado a su exnovio, el reguetonero Nicky Jam.

Por ahora, se desconoce si tendrá derecho a fianza o si enfrentará su proceso en prisión preventiva. Lo cierto es que su paso por La Casa de los Famosos ha quedado eclipsado por este nuevo escándalo judicial.

Noticia al Día/Con información de El Gráfico