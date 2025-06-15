Aseguran que Beéle y Daniela Barranco están en amoríos

El cantante colombiano Beéle y la famosa influencer venezolana Daniela Barranco desataron una ola de rumores sobre un posible romance tras ser vistos juntos en Puerto Rico.

Las redes sociales se encendieron aún más después de que Beéle compartiera un video en el que aparecería con su nueva conquista.

La especulación cobró más fuerza cuando la venezolana publicó un video en su cuenta de TikTok, donde se le ve cantando "Si te pillara", un conocido tema de Beéle. El gesto no pasó desapercibido, ya que el propio cantante colombiano reposteó el video en sus historias de Instagram, avivando las conversaciones entre sus seguidores.

¿Quién es Beéle?

Brandon de Jesús López Orozco, conocido en el mundo artístico como Beéle, es un cantante y compositor colombiano que ha ganado notoriedad en el género urbano. Su estilo musical, que fusiona ritmos como el reguetón y el dancehall con sonidos caribeños, lo ha posicionado como una de las promesas emergentes de la música latina.

Noticia al Día/RRSS