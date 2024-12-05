Lunes 22 de septiembre de 2025
Asesinaron a la influencer Fedra Gaxiola tras salir del gimnasio

Fedra Gaxiola, ‘influencer’ en el área del ‘fitness’ y empresaria mexicana, murió el miércoles 4 de diciembre en un ataque…

Por Ernestina García

Asesinaron a la influencer Fedra Gaxiola tras salir del gimnasio
Foto: influencer
Fedra Gaxiola, ‘influencer’ en el área del ‘fitness’ y empresaria mexicana, murió el miércoles 4 de diciembre en un ataque armado al salir de un gimnasio en la ciudad de Fedra Gaxiola, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Así lo informan medios locales.. Así lo informan medios locales.

El suceso tuvo lugar por la mañana, cuando la joven de 24 años estaba sentada en su automóvil, un Mercedes Benz de color negro. De pronto, un hombre armado le hizo múltiples disparos y se dio a la fuga en un automóvil que lo esperaba. Fedra fue llevada a un hospital, pero no sobrevivió, debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, el asesino no ha sido detenido. "Fue un solo atacante, masculino", precisó Miguel Ángel Gaxiola, fiscal especializado en Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado. "Estamos dándole seguimiento para poder establecer la ruta de escape. […] Estamos buscando al culpable, apenas tuvimos contacto con la familia", dijo.

Gaxiola era una joven famosa en redes sociales, donde acumulaba más de 200.000 seguidores gracias a contenidos enfocados en entrenamientos, estilo de vida y viajes. Además, era propietaria de una marca de ropa, llamada Fleur Clothing, que recientemente lanzó una tienda en Tijuana.

Asimismo, fue protagonista de varias controversias. Hace unos meses, Fedra se volvió viral en redes al denunciar públicamente a Héctor Villegas, exdirector de la Policía Municipal de Tijuana, por agresión física. La denuncia atrajo atención a nivel nacional, generando debates sobre la violencia de género y la exposición pública de figuras con poder político. En otra ocasión, acusó al cantante Gerardo Ortiz por presunto abuso cuando ella era menor de edad.

Horas antes de su asesinato, la mujer compartió su última publicación en redes sociales. Mostró entonces un reloj inteligente de lujo, de la marca Apple Watch Hermès, quizá ufanándose de uno de los artículos que formaban parte de su estilo de vida.

Noticia al Día/RT

Temas:

